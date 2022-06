Reportage

Gabegie à Genève aéroport: «Mes parents sont handicapés, c'est l'horreur»

La panne du contrôleur aérien Skyguide a provoqué la pagaille ce mercredi matin à l'aéroport de Genève-Cointrin. Témoignages de voyageurs bloqués.

Ces jeunes Neuchâtelois ne le savent pas encore. Leur avion, prévu à 10h55 ce mercredi matin, est annulé. Ils s’en allaient pour Nantes assister au festival Hellfest, le rendez-vous annuel des amateurs de metal, qui démarre vendredi.

Le cauchemar d'Ina et de ses parents de 83 ans

Ina n’a pas leur jeunesse, et ses parents, âgés tous deux de 83 ans, qu’elle accompagne, encore moins. «Ils sont handicapés, en chaises roulantes. En attendant, je les ai installés chez Martel», tea-room et chocolatier réputé, qui a une boutique au niveau des arrivées. Les parents d’Ina devaient décoller à 9h00 de l’aéroport de Genève-Cointrin pour Amsterdam, avant de rembarquer pour Alborg, une ville située à la pointe nord du Danemark. Où les récupérerait l’oncle de 80 ans, qui fête son anniversaire et habite... à quatre heures de route.

Le vol de 9h00 pour Amsterdam est annulé. C’est un cauchemar. Le prochain est annoncé à 14h40, avec escale à Paris. Comment vont faire les parents d’Ina? L'entier de leur prise en charge doit être revu. Ina, tirant les deux valises à roulettes de ses parents dans le hall de l’aéroport, a besoin d’aide, mais aussi d’informations. Elle a déjà fait deux heures de queue au guichet de Dnata, qui représente des compagnies aériennes:

«Il n’y avait que deux employés, ils étaient complètement débordés» Ina

C’est là qu’on lui a dit pour le vol de 14h40, via Paris. L’ennui, c’est qu’il lui faut à présent faire enregistrer les bagages de ses parents dans le secteur français de l’aéroport. Pour s’y rendre, elle doit reprendre sa voiture, y faire à nouveau monter son père et sa mère handicapés. L’horreur.

Heureusement, Ignace Jeannerat, chef ad interim de la communication de Genève Aéroport, est là, présent dans le hall. Ina n’aura pas à se débrouiller seule. Un employé va s'occuper d'elle et de ses parents. «Je ne suis pas une privilégiée», croit-elle devoir se défendre.

«On arrivera peut-être vendredi à Chicago»

Cette dame, une Allemande, est complètement paumée elle aussi. Son vol Easyjet de 9h30 pour Berlin fait partie des nombreuses liaisons annulées. Apparemment, elle n’en aura pas d’autre, avec la même compagnie, avant 20h50. Sur le site, il affiche complet. La poisse.

Un couple venu des Etats-Unis devait repartir aujourd’hui pour Chicago, après une dizaine de jours de vacances partagés entre la France et la Suisse. Vol annulé. La correspondance sera manquée. «On arrivera peut-être vendredi à Chicago», disent-ils avec cet humour américain typique.

Ils sont 37. Un groupe de retraités français marchant à la queue leu leu, hommes et femmes, d’anciens salariés de la Mutuelle Assurance. Leur vol pour Brindisi, la ville des Pouilles au bord de l’Adriatique, qu’ils se faisaient une joie de rejoindre, se pare de rouge sur le tableau d'affichage, synonyme d'annulation.

Susana, une jeune femme en crop-top estival, aura eu plus de chance: son avion pour Porto est maintenu.

Piste du hacking écartée

Le chef ad interim de la communication de Genève Aéroport pensait, sur les coups de 10h00, que la normale, autant que l'on puisse dire, serait rétablie vers midi. Précisant bien que cela ne changeait rien à la situation des vols retardés. Quant aux vols annulés, charge aux compagnies aériennes de trouver des solutions de rechange.

Tout cela est donc dû à une panne du contrôleur aérien Skyguide. Notre confrère Le Temps évoque «un élément matériel dans le réseau qui a failli et qui a dû être remplacé. Il ne s’agit, a priori, pas d’un souci au niveau de logiciels. Ce composant hardware qui s’est révélé défectueux se trouvait à Genève. Et c’est à cause de cela que les aéroports de Genève, Zurich, mais aussi Bâle ont été paralysés.» Une source recueillie de notre côté écarte la piste du «hacking».