Les motards du cirque Knie se donnent souvent en spectacle dans le «Globe of Speed». Image: keystone

Reportage

Le nouveau spectacle du cirque Knie vaut-il le coup? On a été voir

La première de la nouvelle tournée du Cirque Knie a séduit par ces intermèdes modernes. Le cirque national offre un excellent spectacle.

Jochen Tempelmann / ch media

Vendredi 10 mars, 2100 spectateurs ont rempli jusqu'à la dernière place l’immense chapiteau de Rapperswil (SG) dans l'attente d'un spectacle prodigieux. Et ils n'ont pas été déçus: comme toujours, le Cirque national suisse Knie a convié la crème des danseurs, des artistes, des dresseurs et des acrobates.

Pendant deux heures et demie, en plus des performances de haut niveau et d'innombrables gestes techniques ont renforcé l'effet spectaculaire du show. A la fin, la troupe de cirque a reçu une standing ovation méritée pendant de longues minutes. Mais le spectacle n'était pas sans compromis. Dans sa quête éternelle de perfection, le cirque a supprimé certains éléments classiques de son programme.

Le cirque à travers le temps

Au cours des 20 dernières années, le cirque a connu des changements considérables. De nombreuses épreuves de dressage ont été victimes de la pression croissante de la protection des animaux. Et certainement pas sans justification. Les lions ont été vus pour la dernière fois dans le cirque en 2004 et le dressage des éléphants a été retiré du programme en 2016.

Mais ce ne sont pas les seules modifications qui ont été apportées. Ce sont surtout les avancées techniques qui ont ajouté de nouveaux aspects aux numéros. Lorsque les lions parcouraient la piste, personne n'imaginait que des danseurs vêtus de noir se produiraient un jour sur une piste plongée dans l'obscurité totale, éclairés uniquement par des rayons laser et des bandes LED sur les costumes.

La famille Knie a par ailleurs particulièrement investi dans son «water curtain». Il s'agit d'un cercle de jets d'eau sous le toit du chapiteau, qui permet de faire apparaître des œuvres d'art composées de gouttes d'eau autour des artistes. De temps à autre, le rideau d'eau produit de beaux effets; quant à savoir si le manège a vraiment besoin d'un spectacle aquatique, c'est une question de goût.

Les classiques incontournables

La directrice artistique, Géraldine Knie, n'a pas oublié les numéros traditionnels. Deux troupes de cirque classiques de Mongolie sont représentées comprenant des artistes de contorsion et une formation de planche à lancer. Mais c'est ce dernier numéro qui laisse une impression mitigée. Aussi impressionnant que soit le spectacle des acrobates se propulsant à des hauteurs à couper le souffle, les haut-parleurs diffusent de la pop latino.

Les numéros de dressage de chevaux de la famille Knie font bien entendu partie du programme du cirque et constituent comme toujours un moment fort. Le plus jeune de la famille, Maycol Knie junior, participe déjà à sa deuxième saison et conquiert les cœurs avec son mini-poney.

Si le plus petit est déjà la star du spectacle, c'est peut-être aussi parce que le casting de stars est plus modeste cette année. En 2022, le cirque avait présenté Bastian Baker ainsi qu'Ursus et Nadeschkin, deux grands noms de la scène suisse. Le magicien comique Erwin de Suisse et la violoniste Evgenia Aknazarova fournissent toutefois de solides ajouts.

Un record du monde comme point d'orgue

Pour finir, l'orchestre du cirque est élevé jusque sous le toit du chapiteau afin que le «Globe of Speed» trouve sa place sur la piste. Dès que les trois premiers motards font leur tour dans la cage métallique sphérique, le public retient son souffle. Ensuite, ils sont quatre, puis cinq — finalement, une voix dans le haut-parleur annonce le couronnement du record du monde.

Le point culminant est réussi. Mais il montre une fois de plus où le Cirque Knie a fait des concessions dans sa quête du spectacle parfait. Autrefois, un directeur de cirque guidait le public à travers le programme et lui proposait un fil conducteur. Lorsqu'il annonçait une nouvelle fois les plus grands spectacles au son des tambours, la tension montait en flèche. L'annonce en voix off ne peut pas remplacer cela.

Le cirque a toujours été en perpétuelle évolution — et il a toujours été le miroir de son époque. Celui qui n'évolue pas avec son temps se fait distancer dans ce secteur difficile. Récemment, deux cirques de tradition, Nock et Royal, ont été victimes du changement.

«Aujourd'hui, le public est plus difficile à enthousiasmer. Se développer fait partie du cirque» Ivan Frédéric, dresseur de chevaux au cirque Knie aargauer zeitung

Aujourd'hui, le grand spectacle n'est plus qu'un simple instant. Pour continuer à attirer un large public, le cirque est devenu plus pop, plus moderne. Il est donc facile de souhaiter, dans un élan de nostalgie, le retour du bon vieux cirque. Reste que lorsque le rideau tombe, tout ce que l'on veut, c'est que cette soirée magique dure encore un peu plus longtemps.