Aurèle Lecomte, éleveur de chevaux à Diesse, avec ses chiens Aby et Pixel. image: watson

Reportage

Le Jura bernois rebaptisé: «Grand Chasseral? Ça ne veut jamais marcher!»

C'est presque officiel: le Jura bernois va changer de nom pour devenir «Grand Chasseral». Vivant au pied du Chasseral, qu'en pensent ces Jurassiens bernois du plateau de Diesse? watson est allé à leur rencontre.

Bonnet noir enfoncé jusqu’aux sourcils, Jeannine Sprunger sort de l’étable. Elle n’a pas «beaucoup de temps». Ses vaches, 42 laitières, l’accaparent. Lavage à grande eau. Tôt ce matin, lundi 21 novembre, elles étaient encore sur leur lieu d’estive, «au Twannberg». «Il leur restait du fourrage et elles avaient la forêt pour s’abriter.» Le sommet du Chasseral, 1607 mètres, est à présent enneigé. Huit cents mètres plus bas, à Lamboing, au pied de la montagne, côté sud, face au panorama des Alpes bernoises, la ferme de Jeanine Sprunger, avec son tracteur en sentinelle et son drapeau suisse au garde à vous, forment un cadre immuable.

«Grand Chasseral? Mais ça ne veut jamais marcher! En tout cas, j’espère bien qu’ils mettront ça en votation» Jeannine Sprunger

La ferme de Jeanine Sprunger. image: watson

«Ça», c’est cette idée concoctée par des entrepreneurs du Jura bernois pour redonner du tonus à une région abîmée par la Question jurassienne, restée bernoise par choix. Un énième coup tordu des séparatistes pour mettre le grappin sur le reste du Jura méridional après avoir ravi Moutier, la grande commune de ce petit coin de pays?

Même pas. Le conseiller d’Etat Pierre-Alain Schnegg, représentant de la minorité francophone au gouvernement bernois, membre de l’UDC, un parti historiquement antiséparatiste, accueille cette initiative avec enthousiasme: «Les acteurs régionaux prennent leur destin en main, ils veulent être reconnus différemment et transmettre une image positive de la région, une image débarrassée des vieux soucis qui l’ont paralysée pendant plusieurs décennies», a-t-il déclaré à notre confrère Arcinfo.

Sur le plateau de Diesse, dans le haut du district de La Neuveville, l’une des trois divisions administratives du Jura Bernois, les villages de Lamboing, Nods et Diesse, 2025 habitants en tout, n’en forment plus qu’un, produit de leur fusion. Ici, il faudra convaincre. Au doigt mouillé, on est plutôt contre ou un peu pour. On est partagés. Tout le monde ne saisit pas les tenants et aboutissants de cette rutilant «Grand Chasseral» devant remplacer le très enraciné «Jura bernois». Comment comprendre le scepticisme de certains, quand ce nouveau label met en vedette leur région portant ici un nom proche, «Parc Chasseral»?

«Je trouve que ce n’est pas correct. Dans la vallée de Tavannes (réd: dont Moutier ne sera bientôt plus le chef-lieu), ils ne voient même pas le Chasseral.» Stéphane Carnal dirige à Lamboing l’entreprise de charpente qui porte son nom. «Grand Chasseral, ça fait un peu pompeux», dit-il. «Jura bernois, c’est bien précis», ajoute Michèle Rossel, sa compagne.

Michèle Rossel et Stéphane Carnal. image: watson

La Question jurassienne a laissé des traces. Abandonner le nom de Jura bernois serait comme admettre qu’on a eu tort de ne pas rejoindre le canton du Jura.

«On n’est pas du tout jurassiens. On fait partie du canton de Berne. Il arrive qu’on reçoive des documents officiels rédigés en allemand, mais on fait avec. A tout prendre, je préférerais encore qu’on appartienne au canton de Neuchâtel» Michel Rossel

Enfant, Michèle Rossel voyait des «gribouillis Jura Sud» barbouillé par les autonomistes sur les murs des pro-bernois. Elle en garde un mauvais souvenir.

«On n’a pas du tout la mentalité jurassienne», abonde son compagnon, Stéphane Carnal. L’entrepreneur a du canton du Jura l’image d’un «monde agricole», «terre à terre», économiquement moins développé que le Jura bernois, réputé plus industrieux.

Le sommet du Chasseral, depuis le plateau de Diesse. image. watson

Vue des Alpes bernoises depuis le plateau de Diesse. image: watson

«Ils veulent arrêter l’hémorragie»

«Avec Grand Chasseral, on va trouver une nouvelle identité, mais en même temps, on va presque tuer l’ancienne», craint Philippe, ferblantier-couvreur à Reconvilier, dans la vallée de Tavannes, actuellement sur un chantier à Lamboing. Il n’est pas «tellement pour» ce changement de nom. Il pense en avoir compris la raison: «Ils veulent arrêter l’hémorragie.» Allusion au départ de Moutier pour le canton du Jura.

Avec «Grand Chasseral», synonyme de nouveau souffle, on chercherait à sauver ce qu’il reste du Jura bernois. Philippe croit que l’hémorragie est, aujourd'hui, arrêtée pour de bon. Le danger serait passé.

«Il reste peut-être une ou deux communes autour de Moutier tentées de partir elles aussi, mais toute la vallée de Tavannes est fermement pro-bernoise» Philippe

Ce sont peut-être les habitants les moins enracinés dans le Jura bernois, ceux dont l’histoire personnelle n’est pas reliée à la Question jurassienne, qui envisagent ce changement de nom sans trop d’appréhension. Daria Sobiesiek, visiblement pas du tout au fait de ces vieilles histoires toujours présentes, accueille cette perspective avec enthousiasme. «Pour moi, Grand Chasseral, c’est une très bonne idée. Dans le Jura (réd: le canton), ils ont un autre caractère, ils sont moins gentils. Il y fait toujours froid, il n’y a pas autant de soleil qu’ici». Daria Sobiesiek et son mari viennent de Pologne. Ils tiennent la boulangerie-épicerie de Lamboing, un lieu comme figé dans les années 1970. Cela fait dix ans qu’ils résident dans le village.

Daria Sobiesiek. image: watson

«Ça risque de ne pas plaire à tout monde»

Originaire du canton de Fribourg, Jean-Michel, 84 ans, en paraissant dix de moins, n’est pas contre la substitution de nom. «Le Chasseral est droit à côté, alors pourquoi pas. Mais ça risque de ne pas plaire à tout monde», prévient cet ancien cheminot, vêtu d’un bleu des CFF dans le frais du matin. «L’air, ici, peut être méchant. On a le courant qui descend du Chasseral. Il peut neiger le matin et pleuvoir l’après-midi», note-t-il, fermant une parenthèse météorologique.

«Il y a le Jura vaudois, le Jura neuchâtelois, le Jura bernois. Grand Chasseral, ça donnerait une identité plus forte» Jean-Michel

Distant d’un demi-kilomètre de Lamboing, voici Diesse, même paysage, même disposition des maisons, fermes et commerces le long de la route principale. Un son d’Eminem provient du garage d’un immeuble. C’est Gaël qui profite de son lundi matin de congé pour bichonner sa voiture. Ce polymécanicien chez Rolex, à Bienne, apprécie le calme du plateau de Diesse. Il s’y est installé il y a trois ans.

Gaël. image: watson

Agé de 39 ans, originaire de Bassecourt, dans le canton du Jura, Gaël n’a pas vraiment connu la Question jurassienne. Ou alors, par procuration. «Mon grand-père et mon oncle étaient de fervents séparatistes», raconte-t-il, à l’aise en pantalon de survêt.

«Grand Chasseral? Pourquoi pas. De toute façon, moi, je ne suis pas très porté sur les notions de territoire. Je me sens citoyen du monde. Si la terre ne pouvait former qu’un seul pays, ce serait bien» Gaël

Et si «Grand Chasseral» devenait un jour le 24e canton suisse? Une fois lancées, les idées suivent parfois des parcours inattendus. «Pour moi, ce serait une bêtise», tranche Aurèle Lecomte, 30 ans en janvier prochain, marié à une Vaudoise, père de deux enfants. Il ne veut ni de la nouvelle appellation, ni que sa terre devienne un nouveau canton. «Jura bernois, c’est le nom de notre région politique, ça me convient», ajoute le jeune homme, entouré des deux chiens de la famille, Aby et Pixel.

«On est bien, sur Berne. On paie moins d’impôts que les Neuchâtelois. Pas besoin d’ouvrir une nouvelle Question jurassienne» Aurèle Lecomte

La ferme d'Aurèle Lecomte. image: watson

Aurèle Lecomte et son épouse exploitent un centre équestre à Diesse, qui fait école d’équitation. Ils ont aussi quelques vaches. Leurs 54 chevaux, certains en garde pour le compte d’autres propriétaires, sont des demi-sang. Y a-t-il parmi eux des franches-montagnes, cette race fleuron du canton du Jura? «On en a deux, enfin même pas. Un et demi», répond le jeune éleveur.