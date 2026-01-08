Nicolas Féraud, président du Conseil communal de Crans-Montana. Keystone

Une imprécision du président de Crans-Montana interroge

Selon Nicolas Féraud, la loi valaisanne n'obligerait pas le contrôle des matériaux lors des inspections périodiques des établissements. Mais la réalité semble plus nuancée.

Après la tragédie du Nouvel An, la présence d'une mousse acoustique particulièrement inflammable au plafond du bar Le Constellation suscite nombre de questions. Mardi, lors de la conférence de presse du Conseil communal, le président local Nicolas Féraud a fait une déclaration remarquée à ce sujet.

Lors de la séance, il a ainsi laissé entendre que les responsables des contrôles de sécurité auraient «dû être plus attentifs» à cette mousse. Pourtant, en présentant le cahier des charges de ces mêmes responsables, il a tenu, ordonnance cantonale à l'appui, les propos suivants:

«Comme vous le voyez, la loi ne fixe pas l'obligation de vérification des matériaux lors du contrôle périodique»

Nos confrères du Temps se sont dès lors penchés sur cette fameuse liste des éléments devant «notamment» être vérifiés. Et ceux-ci révèlent que cette nuance a son importance.

Selon le journal, si l'ordonnance ne fait en effet pas mention desdits matériaux, la loi cantonale, dont est issue le texte, demande bien leur contrôle lors de toute transformation d’un bâtiment. De plus, dans les buts fixés par l'ordonnance précitée, on retrouve également l’homologation des «matériaux».

«Nicolas Féraud est allé un peu vite en besogne en affirmant que le contrôle des matériaux n’était pas obligatoire» Le Temps

Pas un cas isolé

Pour rappel, Nicolas Féraud a révélé mardi que le bar Le Constellation n’avait pas été contrôlé de 2020 à 2025. Des «manquements» que le Conseil communal «regrette amèrement».

Selon Le Nouvelliste, ces failles à Crans-Montana ne constituent toutefois pas un cas isolé. En 2025, moins d’un tiers des établissements publics de la commune ont ainsi été contrôlés.

Une «situation généralisée» que semble confirmer un coup de sonde du journal valaisan auprès de plusieurs patrons de la station. Le phénomène s'étendrait même au-delà des frontières communales, comme le déclare un tenancier au Nouvelliste:

«Ce drame est en train de mettre le doigt sur des déficiences de tout le système valaisan et suisse en matière de contrôle incendie»

