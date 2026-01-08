ciel couvert
Cette imprécision du président de Crans-Montana interroge

epa12630269 Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana speaks at a press conference of the Crans-Montana Municipal Council following the tragic events of New Year&#039;s Eve in Crans-Montana, Switzerland, ...
Nicolas Féraud, président du Conseil communal de Crans-Montana.Keystone

Une imprécision du président de Crans-Montana interroge

Selon Nicolas Féraud, la loi valaisanne n'obligerait pas le contrôle des matériaux lors des inspections périodiques des établissements. Mais la réalité semble plus nuancée.
08.01.2026, 16:4508.01.2026, 17:18

Après la tragédie du Nouvel An, la présence d'une mousse acoustique particulièrement inflammable au plafond du bar Le Constellation suscite nombre de questions. Mardi, lors de la conférence de presse du Conseil communal, le président local Nicolas Féraud a fait une déclaration remarquée à ce sujet.

Lors de la séance, il a ainsi laissé entendre que les responsables des contrôles de sécurité auraient «dû être plus attentifs» à cette mousse. Pourtant, en présentant le cahier des charges de ces mêmes responsables, il a tenu, ordonnance cantonale à l'appui, les propos suivants:

«Comme vous le voyez, la loi ne fixe pas l'obligation de vérification des matériaux lors du contrôle périodique»

Nos confrères du Temps se sont dès lors penchés sur cette fameuse liste des éléments devant «notamment» être vérifiés. Et ceux-ci révèlent que cette nuance a son importance.

Ce bar suisse présentait la même faille: «J'ai tout arraché»

Selon le journal, si l'ordonnance ne fait en effet pas mention desdits matériaux, la loi cantonale, dont est issue le texte, demande bien leur contrôle lors de toute transformation d’un bâtiment. De plus, dans les buts fixés par l'ordonnance précitée, on retrouve également l’homologation des «matériaux».

👉Notre suivi en direct du drame de Crans Montana👈

Ce qui amène nos confrères du Temps à souligner:

«Nicolas Féraud est allé un peu vite en besogne en affirmant que le contrôle des matériaux n’était pas obligatoire»
Le Temps

Pas un cas isolé

Pour rappel, Nicolas Féraud a révélé mardi que le bar Le Constellation n’avait pas été contrôlé de 2020 à 2025. Des «manquements» que le Conseil communal «regrette amèrement».

Selon Le Nouvelliste, ces failles à Crans-Montana ne constituent toutefois pas un cas isolé. En 2025, moins d’un tiers des établissements publics de la commune ont ainsi été contrôlés.

Crans-Montana reconnaît des «manquements»: on fait le point

Une «situation généralisée» que semble confirmer un coup de sonde du journal valaisan auprès de plusieurs patrons de la station. Le phénomène s'étendrait même au-delà des frontières communales, comme le déclare un tenancier au Nouvelliste:

«Ce drame est en train de mettre le doigt sur des déficiences de tout le système valaisan et suisse en matière de contrôle incendie»

(jzs)

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
