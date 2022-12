«Je ne gagne moins de 1000 francs, c'est insuffisant pour nourrir ma famille»

Epicerie Caritas, un discounteur comme un autre?

Pour Marc Huguenot, chef du secteur Aide Directe à Caritas, la comparaison entre les hardiscounter et l'épicerie n'a pas lieu d'être. «L'objectif principal de Caritas n'est pas de faire du chiffre, mais d'aider les gens, il s'agit d'un magasin à vocation sociale.» Il ajoute que pour conserver les prix de certains produits au plus bas, comme le lait, Caritas va même jusqu'à les subventionner. «Les produits que nous vendons sont, en moyenne, 30% moins chers qu'ailleurs et nos fournisseurs font un geste social en nous proposant, par exemple, des assortiments gratuits». Il ajoute que les épiceries réalisent une faible marge et qu'elle ne suffit pas à couvrir leurs frais d'exploitation. «Dans le canton de Vaud, chaque épicerie perd entre 50 000 et 150 000 francs par an.»