Ce célèbre hôtel romand va enfin être rénové par son propriétaire chinois

A La Neuveville, dans le Jura bernois, les premiers travaux de rénovation de l'Hôtel Jean-Jacques Rousseau, adresse réputée rachetée par un groupe chinois, vont pouvoir commencer après plus d'un an et demi de fermeture. watson a joint le propriétaire et les autorités communales, qui font part d'un problème de nappe phréatique.

Plus de «Suisse»

Enfin! On a enfin des nouvelles de l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau. Cette perle du lac de Bienne, à La Neuveville, dans le Jura bernois, est fermée depuis octobre 2024. Au désespoir des habitués et des touristes des passage, bluffés par la vue enchanteresse sur la cité médiévale d’Erlach, située en face, rive sud, au départ du chemin menant à l’Ile-Saint-Pierre, où le philosophe des Lumières trouva momentanément refuge.

Vendu en 2019 par l’industriel Ernst Thomke, le co-inventeur de la Swatch, le «Rousseau», un hôtel-restaurant milieu de gamme, était en attente de transformations voulues par son nouveau propriétaire, la société Highland International SA, en main du groupe chinois Seewell, notamment spécialisé dans l’énergie solaire.

L’Hôtel Jean-Jacques Rousseau. Image: watson

Il manquait l’essentiel: le permis de construire. Il n’est toujours pas délivré, mais les premiers travaux peuvent à présent commencer sans plus tarder, a appris watson. «Nous allons nous y mettre, ce mois de juillet encore», indique par téléphone Jiumin Lin, le directeur d’Highland International SA, établie à Vallorbe, dans le canton de Vaud.



Le maire PLR de La Neuveville, Luca Longo, confirme:

«C’est la préfecture du Jura bernois qui gère les autorisations pour ce dossier, mais je peux vous dire que des petits travaux ne nécessitant pas un permis de construire peuvent démarrer. Ceci afin de permettre à M. Jiumin Lin d’aller de l’avant.» Luca Longo, maire de La Neuveville

Pose de panneaux solaires

Le repreneur espère pouvoir rouvrir au public «à l’été 2027», dit-il. La commune n’est pas moins impatiente. «Le Rousseau est notre principale offre hôtelière», affirme le maire, élu il y a deux ans, à l’âge de 24 ans seulement.



Le château de Cerlier (Erlach, en allemand). Image: watson

Pour tenir les délais, il faudra obtenir rapidement le permis de construire, car les travaux ne devraient pas se limiter à des coups de pinceaux. «La pose de panneaux solaires est prévue», indique encore Jiumin Lin, ainsi que le laisse entrevoir l’une des bâches tendues sur les grilles entourant la demeure hôtelière. Une bâche au nom de Seewell Energies SA, société elle aussi basée à Vallorbe.

L'obstacle de la nappe phréatique

Les choses auraient pu aller plus vite. Mais les ambitions initiales d’Highland International se sont heurtées à un obstacle apparemment infranchissable. Jiumin Lin et ses associés souhaitaient porter la capacité d’accueil du «Rousseau» de 24 à 45 chambres. Cela aurait nécessité d’importants travaux d’agrandissement, à tout le moins de réaménagement du bâtiment, construit au début du 20ᵉ siècle dans un style de maison bourgeoise cossue tout en longueur.

La Neuveville. Image: shutterstock

La préfecture du Jura bernois s’est opposée à ce projet. La raison? L’hôtel Jean-Jacques Rousseau, non loin duquel deux femmes et un chien avaient été tués par électrocution en 2017, est situé à proximité d’une nappe phréatique. Les autorités craignent que de lourds travaux faisant intervenir des bulldozers n’endommagent la réserve d’eau. A cet aspect s’ajoute la réglementation sur la préservation des rives. Les autorités, là encore, pouvaient redouter un impact négatif sur ces dernières.

Un prétexte?

Certes, La Neuveville est reliée désormais à une autre nappe phréatique, située sur les hauteurs du massif du Chasseral. Mais, fait-on observer, la nappe se trouvant aux abords de l’hôtel Jean-Jacques Rousseau est-elle-même reliée à la commune neuchâteloise voisine du Landeron, qui pourrait avoir besoin de cette eau à l’occasion.

L’argument de la nappe phréatique aurait-il servi de prétexte à l’opposition au premier projet de 45 chambres? Les pouvoirs publics assurent que non. Résultat: le projet du repreneur en reste à la capacité actuelle de 24 chambres, moyennant des travaux de transformation, plus légers que ceux d’abord envisagés.

«Transition douloureuse»

Le changement de propriétaires avait donné lieu à une «transition douloureuse», écrivait Arcinfo en 2022. A l’époque, les tenanciers du «Rousseau» avaient dû céder la place en cuisine à un nouveau chef, le nouveau propriétaire entendant imprimer son équipe et sa patte à l’établissement.

Mais pas de révolution en vue à la réouverture espérée en 2027, annonce Jiumin Lin:

«La carte sera celle d’une cuisine traditionnelle, à laquelle sont habitués les clients de l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau, avec une touche fusion. Le prix des chambres devrait se situer entre 150 et 380 francs» Jiumin Lin

Le projet de reprise présenté par Highland International avant le rachat de 2019 avait convaincu les autorités communales, rappellent celles-ci. Le nouveau propriétaire compte attirer notamment des groupes de touristes suisses alémaniques.

Si Highland International s’est établi à Vallorbe, en terres vaudoises, «c’est parce que nous étions à l’origine à la recherche d’une affaire hôtelière dans ce canton, mais cela ne s’est pas présenté», relate Jiumin Lin, par ailleurs gérant d’un restaurant asiatique à Bienne.