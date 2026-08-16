Un député UDC va quitter le Conseil national en septembre
Lukas Reimann, élu au Conseil national sous la bannière UDC, quittera la Coupole après la session d'automne. Il a été élu au Conseil municipal de Wil (SG).
La session parlementaire d'automne sous la Coupole fédérale sera la dernière pour le conseiller national Lukas Reimann (UDC/SG) après près de 20 ans. Il a été élu dimanche au conseil municipal de Wil (SG). Le politicien l'a annoncé à la télévision de Suisse orientale TVO.
«Je participerai encore à la session de septembre, puis mon mandat à Berne prendra fin»
Lukas Reimann (43 ans) a devancé à Wil le candidat des Verts de quelque 300 voix. Le conseil municipal de la ville natale de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter est composé de cinq membres: deux PLR, un représentant du Centre, un du PS et un de l’UDC. (btr/ats)
Plus de politique suisse
Cette initiative de Blocher transforme le 1er août en champ de bataille
de Othmar von Matt, Benjamin Rosch
«Arnaque», «casse du siècle», cadeaux aux riches: cet élu PLR répond
de Alessia Barbezat
Interdire Insta et Tiktok aux ados en Suisse? «Les parents sont dépassés»
de Alexandre Cudré
Ce projet anti-mafia ne plaît pas à tout le monde à Berne
de Marie Parvex