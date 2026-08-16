Un député UDC va quitter le Conseil national en septembre

Lukas Reimann siège à Berne depuis près de 20 ans. Keystone

Lukas Reimann, élu au Conseil national sous la bannière UDC, quittera la Coupole après la session d'automne. Il a été élu au Conseil municipal de Wil (SG).

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La session parlementaire d'automne sous la Coupole fédérale sera la dernière pour le conseiller national Lukas Reimann (UDC/SG) après près de 20 ans. Il a été élu dimanche au conseil municipal de Wil (SG). Le politicien l'a annoncé à la télévision de Suisse orientale TVO.

«Je participerai encore à la session de septembre, puis mon mandat à Berne prendra fin»

Lukas Reimann (43 ans) a devancé à Wil le candidat des Verts de quelque 300 voix. Le conseil municipal de la ville natale de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter est composé de cinq membres: deux PLR, un représentant du Centre, un du PS et un de l’UDC. (btr/ats)