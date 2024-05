Le Gothard et le San Bernardino ne deviendront pas payants

Le tunnel du Gothard. Keystone

Le gouvernement soutient des mesures supplémentaires pour continuer à lutter contre les embouteillages dans ces zones, mais pas à les rendre payantes.

Le Conseil fédéral ne veut pas de créneaux horaires ou de péages pour pouvoir traverser les tunnels du Gothard et du San Bernardino. Dans un rapport adopté mercredi, il a toutefois estimé qu'il est nécessaire d'agir par le biais d'autres mesures pour lutter contre les embouteillages.

Il n'est pas réaliste d'imposer aux usagers de la route de réserver un créneau horaire précis pour pouvoir traverser ces tunnels, indique le gouvernement dans un communiqué. Les surfaces requises pour aménager de vastes aires d'attente ne sont pas disponibles aux entrées de ces tronçons.

Quant à une redevance pour l'utilisation des passages alpins, elle conduirait de facto à ce que le Tessin ne soit plus relié au reste du pays que par des liaisons routières payantes, accessibles toute l'année. Le Conseil fédéral refuse cette option pour des raisons de cohésion nationale.

Il la rejette aussi car elle va à l'encontre du principe constitutionnel selon lequel l'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. Cette mesure nécessiterait une modification de la Constitution. Enfin, le Conseil fédéral ne comprend pas pourquoi une taxe devrait être introduite aux passages transalpins, mais pas sur les routes de liaison ou dans les tunnels du Plateau, où les problèmes de trafic sont parfois encore plus importants.

La population locale en pâtit

En revanche, Les bouchons qui se forment sur les autoroutes lors des jours fériés au printemps et durant les vacances d'été surchargent aussi les routes cantonales utilisées comme trafic d'évitement.

«La population locale en pâtit: nuisances sonores, pollution, perturbations des transports publics et du trafic local ou encore dangers de sécurité routière. Le moyen le plus efficace de lutter contre le trafic d'évitement est de disposer de routes nationales qui fonctionnent correctement» Le Conseil fédéral

Ces dernières années, de nombreuses mesures ont déjà été mises en oeuvre en collaboration avec les cantons des Grisons, du Tessin et d'Uri. Le gouvernement cite des fermetures d'entrées d’autoroute, l'allongement de voies de sortie, des régulations ponctuelles du trafic au niveau des sorties ainsi que de grandes campagnes d’information.

De la route au rail

Le gouvernement rappelle par ailleurs l'objectif de transférer le transport de marchandises transalpin de la route au rail. Depuis 2000, le développement ciblé de l’infrastructure ferroviaire ainsi que l'introduction de mesures, comme la redevance poids lourds liée aux prestations, ont permis de réduire de 34% le nombre de véhicules lourds dans le trafic nord-sud.

En ce qui concerne le transport de voyageurs, la construction du tunnel de base du Gothard a permis d'améliorer l'offre ferroviaire. Depuis son ouverture et jusqu'à 2022, la croissance du transport de voyageurs sur la route a été réduite, passant de +1,6% à +1% par an.

Modeste, le désengorgement qui en a découlé n'a toutefois pas eu d'effet sensible sur les embouteillages et le trafic d'évitement au Gothard. Le Conseil fédéral estime donc qu'il serait nécessaire de développer des offres mieux adaptées aux besoins spécifiques du trafic touristique empruntant les passages alpins et soutenues par des mesures d’accompagnement efficaces. (ats/jch)