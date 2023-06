La vignette électronique sur les routes dès le mois d'août

Et la vignette autocollante alors?

La vignette 2023 est là et voici tout ce qu'il faut savoir

L'e-vignette pourra être achetée sur le site de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), par l'enregistrement de numéro d'immatriculation. Le prix sera identique à celui d'une vignette standard, soit 40 francs. Les touristes étrangers pourront aussi acheter leur précieux sésame sur internet.

«Cette solution est avantageuse pour les personnes qui détiennent des plaques interchangeables et pour celles qui achètent un nouveau véhicule en cours d'année»

Rouler avec une vignette électronique sera possible dès le 1er août. La vignette électronique ne sera pas liée au véhicule, mais à la plaque de contrôle.

