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Le tunnel routier du Gothard sera fermé pendant plusieurs nuits

Pendant le mois d'août, le tunnel routier du Gothard sera fermé pendant douze nuits. Cette mesure est due à des travaux d'entretien.

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Les automobilistes souhaitant se rendre au Tessin vont devoir passer par le col du Gothard à certaines heures ces prochains jours. Le tunnel routier du Gothard sera en effet fermé durant douze nuits, du 10 au 27 août.

L'ouvrage restera clos entre 23h00 et 05h00 du lundi soir au vendredi matin, indique mercredi l'Office fédéral des routes (OFROU). Du vendredi soir au lundi matin, les voitures pourront circuler dans le tunnel. Les dates précises sont les suivantes:

du lundi 10 au mardi 11 août

du mardi 11 au mercredi 12 août

du mercredi 12 au jeudi 13 août

du jeudi 13 au vendredi 14 août

du lundi 17 au mardi 18 août

du mardi 18 au mercredi 19 août

du mercredi 19 au jeudi 20 août

du jeudi 20 au vendredi 21 août

du lundi 24 au mardi 25 août

du mardi 25 au mercredi 26 août

du mercredi 26 au jeudi 27 août

du jeudi 27 au vendredi 28 août

Cette fermeture doit permettre de procéder à des travaux d'«entretien préventif», explique l'OFROU. Ils concernent la voûte intermédiaire. Des découpes seront effectuées à titre préventif pour soulager ces éléments de construction et réduire ainsi le risque de dommages.

Les tensions sur la voûte intermédiaire seront surveillées en continu. En 2023, une fissure s'était formée près du portail nord, provoquant l'éclatement de débris. En cause, des changements de tension dans la montagne, qui auraient entraîné des modifications locales de la pression et sollicité le tunnel dans le tronçon concerné. (ats)