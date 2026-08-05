bien ensoleillé27°
DE | FR
burger
Suisse
route

Le tunnel routier du Gothard sera fermé pendant plusieurs nuits

KEYPIX - Der Pfingsten Reiseverkehr auf der Autobahn A-2 vor dem Gotthardtunnel zwischen Goeschenen und Altdorf in Richtung sueden staut sich bei Erstfeld auf mehrere Kilometer laenge, am Samstag, 23. ...
Keystone

Le tunnel routier du Gothard sera fermé pendant plusieurs nuits

Pendant le mois d'août, le tunnel routier du Gothard sera fermé pendant douze nuits. Cette mesure est due à des travaux d'entretien.
05.08.2026, 12:1005.08.2026, 12:10

Les automobilistes souhaitant se rendre au Tessin vont devoir passer par le col du Gothard à certaines heures ces prochains jours. Le tunnel routier du Gothard sera en effet fermé durant douze nuits, du 10 au 27 août.

L'ouvrage restera clos entre 23h00 et 05h00 du lundi soir au vendredi matin, indique mercredi l'Office fédéral des routes (OFROU). Du vendredi soir au lundi matin, les voitures pourront circuler dans le tunnel. Les dates précises sont les suivantes:

  • du lundi 10 au mardi 11 août
  • du mardi 11 au mercredi 12 août
  • du mercredi 12 au jeudi 13 août
  • du jeudi 13 au vendredi 14 août
  • du lundi 17 au mardi 18 août
  • du mardi 18 au mercredi 19 août
  • du mercredi 19 au jeudi 20 août
  • du jeudi 20 au vendredi 21 août
  • du lundi 24 au mardi 25 août
  • du mardi 25 au mercredi 26 août
  • du mercredi 26 au jeudi 27 août
  • du jeudi 27 au vendredi 28 août

Cette fermeture doit permettre de procéder à des travaux d'«entretien préventif», explique l'OFROU. Ils concernent la voûte intermédiaire. Des découpes seront effectuées à titre préventif pour soulager ces éléments de construction et réduire ainsi le risque de dommages.

Le TCS annonce de gros embouteillages au Gothard

Les tensions sur la voûte intermédiaire seront surveillées en continu. En 2023, une fissure s'était formée près du portail nord, provoquant l'éclatement de débris. En cause, des changements de tension dans la montagne, qui auraient entraîné des modifications locales de la pression et sollicité le tunnel dans le tronçon concerné. (ats)

Plus d'articles sur la route
Voici où les prix des carburants sont les plus élevés en Suisse
Voici où les prix des carburants sont les plus élevés en Suisse
Tesla s'est fait avoir deux fois par le même hacker
Tesla s'est fait avoir deux fois par le même hacker
de Daniel Schurter
Voici où l'alcool au volant tue le plus: un canton romand se distingue
Voici où l'alcool au volant tue le plus: un canton romand se distingue
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Thèmes
Bloqué dans des bouchons? Voici des images de bouchons
1 / 12
Bloqué dans des bouchons? Voici des images de bouchons
source: sda / urs flueeler
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Il s'est enrichi sur le dos de clients romands: un pro de la finance condamné
Le Tribunal de police de Lausanne a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée un gestionnaire de fortune franco-suisse. Cet ancien professeur d'économie avait privilégié ses propres intérêts plutôt que ceux de ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Il annonce qu'il fera appel.
«Le seul aux commandes!» C'est par cette formule que le procureur Eric Reynaud a résumé le rôle qu'il attribue à Henri* dans ce dossier pénal financier vieux de treize ans. Pendant toute cette procédure, experts, procureur et avocats se sont affrontés sur une même question: le gestionnaire de fortune a-t-il géré les avoirs de ses clients dans leur intérêt en tenant compte des consignes, ou dans le sien? La justice vaudoise vient de trancher.
L’article