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Le TCS annonce de gros embouteillages au Gothard

Der Sommerferien Reiseverkehr auf der Autobahn A-2 vor dem Gotthardtunnel zwischen Goeschenen und Amsteg in Richtung Sueden staut sich bei Wassen auf mehrere Kilometer Laenge, am Samstag, 11. Juli 202 ...
Le trafic des vacanciers vers le sud est à nouveau engorgé (image d'archives).Image: KEYSTONE

Le TCS annonce de gros embouteillages au Gothard

Un bouchon de 12 kilomètres attend les vacanciers au portail nord du Gothard. Le temps d'attente estimé en milieu de journée est de deux heures.
27.07.2026, 13:5927.07.2026, 13:59

Le trafic des vacanciers vers le sud est à nouveau engorgé ce lundi. Peu après midi, l'embouteillage devant le portail nord du tunnel routier du Gothard, à Göschenen (UR), a atteint douze kilomètres.

Le temps d'attente en milieu de journée est de deux heures, selon le TCS. La circulation est bloquée sur plusieurs tronçons de l'autoroute A2 entre Erstfeld et Göschenen et il est recommandé aux voyageurs d'emprunter la déviation par la route du San Bernardino.

Le ras-le-bol monte face au trafic de vacances dans ce canton

Dans le sens inverse, les automobilistes doivent aussi faire preuve de patience devant le portail sud. Entre Quinto et Airolo (TI), l'embouteillage s'étend sur cinq kilomètres, ce qui correspond à un temps d'attente pouvant aller jusqu'à 50 minutes. (jzs/ats)

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