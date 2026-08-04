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L'été 2026 est au moins aussi caniculaire que celui de 2003

Ein Mann steht unter einem Sonnenschirm im Schatten, in der Badeanlage Rodenbrunnen, am Donnerstag, 30. Juli 2026 in Diessenhofen. Der Rhein weist wie die meisten Gewaesser infolge grosser Hitze und T ...
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L'été 2026 est au moins aussi caniculaire que celui de 2003

A certains endroits, le nombre de journées caniculaires enregistrées cet été en Suisse est déjà supérieur à celui de 2003, selon de nouvelles données.
04.08.2026, 16:2104.08.2026, 16:21

L'été 2026 a été au moins aussi chaud jusqu'ici que l'été record de 2003. Dans certaines stations, le nombre de journées de canicule est déjà supérieur à celui de l'époque, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

«L'année 2003 a constitué une exception extrême», a indiqué mardi MétéoSuisse, interrogé par Keystone-ATS. Désormais, de tels événements deviennent plus probables en raison du réchauffement climatique. L'été 2026 devrait lui aussi être qualifié d'exceptionnel.

Près de 50 journées tropicales

Le nombre de journées de canicule a été hors du commun cette année. A Viège (VS), on a enregistré près de 50 journées à plus de 30 degrés jusqu'au 4 août, ce qui constitue un nouveau record historique. Sur les 19 stations de mesure au total, la vague de chaleur a pulvérisé les records depuis le début des relevés. Outre Viège, ce sont Bâle-Binningen, Neuchâtel et Coire qui ont enregistré le plus grand nombre de journées de canicule.

Mardi, le mercure est monté jusqu'à 34 degrés à Lugano, 34,6 à Locarno, 34,2 à Lucerne, 29,9 à Elm (GL) et 27,4 à Davos (GR). De telles températures n’avaient encore jamais été enregistrées un 4 août dans ces stations.

2026 pourrait être l’année la plus chaude

Les deux étés 2003 et 2026 ont été marqués par plusieurs vagues de chaleur. Mais contrairement à 2003, où les températures les plus élevées avaient été enregistrées en août, les stations de mesure ont enregistré cette année en juin déjà de nouveaux maximums journaliers.

Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan définitif de l’été actuel. MétéoSuisse s’attend toutefois à ce que 2026 figure parmi les années les plus chaudes depuis le début des relevés.

La vague de chaleur se maintient jusqu’à mercredi au nord des Alpes. Dans le sud, il devrait faire chaud jusqu’à vendredi. (ats)

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