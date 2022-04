Gros bouchons au Gothard depuis ce matin et ce n'est que le début

En ce lundi de Pâques, il faut s'attendre à avancer comme une tortue sur les principaux axes du sud au nord des Alpes.

Bild: keystone

Lundi dans la matinée, des tas d'automobilistes s'étaient jetés sur la route du retour de ce week-end pascal. Le trafic a donc été bloqué dès le matin sur l'autoroute A2 devant le portail Sud du tunnel du Gothard au Tessin. Les voitures s'accumulaient sur plusieurs kilomètres. Mais ce n'est pas fini. Le point culminant de la vague de retours est attendu entre midi et ce soir.

Ce lundi matin, des bouchons se sont également formés dans le sens inverse, en direction du sud. Les embouteillages s'étendaient également sur plusieurs kilomètres.

Une partie des vacanciers avaient déjà commencé leur voyage de retour le dimanche. Des embouteillages se sont également formés dans l'après-midi, atteignant par moments jusqu'à sept kilomètres. En raison des vacances de Pâques, Viasuisse s'attendait à des embouteillages et à des temps d'attente tout au long de cette semaine.

Cette année, au début de Pâques, un embouteillage monstre s'était produit le Vendredi saint en direction du sud. La file devant le portail nord du Gothard à Göschenen (UR) a atteint 22 kilomètres de long. Le temps d'attente pour passer était de trois heures et demie. Ce n'est qu'à Pâques 1998 que la file de tôles a été plus longue (25 kilomètres), en raison d'un retour du froid et de la neige.

Au cours des deux dernières années Covid, les embouteillages s'étaient faits plus rares. En 2020, les autorités avaient généralement déconseillé les voyages dans le sud du canton en raison de la situation sanitaire tendue au Tessin et les bouchons de Pâques étaient alors inexistants. En 2021, des embouteillages avaient certes été enregistrés, mais ils étaient relativement faibles. (jah/ats)