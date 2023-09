L'année dernière, il y a eu 14 000 heures d'embouteillage sur l'A1. Image: KEYSTONE

Le National veut élargir l'A1 à six voies entre Lausanne et Genève

L'autoroute A1 sur les tronçons Berne-Zurich et Lausanne-Genève devrait être élargie à au moins six voies. Le Conseil national a accepté lundi une motion d'Erich Hess (UDC/BE), par 94 voix contre 87. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Longue de 410 km, l'A1 est la plus longue autoroute de Suisse. Elle relie les centres suisses de Genève, Berne, Zurich et Saint-Gall sur l'axe est-ouest. Elle est chroniquement surchargée, selon le motionnaire, l'UDC bernois Erich Hess.

Certains tronçons, comme celui d'Härkingen-Wiggertal, ont déjà été élargis à six voies. Une autre étape entre Härkingen et Luterbach est en cours de planification. Erich Hess propose donc de poursuivre cet effort pour les tronçons entre Berne et Zurich, ainsi qu'entre Lausanne et Genève. Il invoque «l'immigration incontrôlée» comme cause de surcharge du trafic. Les autoroutes ont été conçues pour une population de 6 millions, qui sont largement dépassés, a-t-il relevé.

Le Conseil fédéral approuve

La neutralité climatique n'est pas compatible avec l'élargissement des routes, a opposé Marionna Schlatter (Vert-e-s/ZH). Et d'ajouter: «Vous semez des routes, vous obtenez plus de trafic». Le référendum est prêt, a prévenu la Zurichoise.

Le Conseil fédéral était favorable au texte. Le ministre des transports Albert Rösti a rappelé que d'autres projets d'élargissement ont déjà été approuvés. Et d'ajouter que l'année dernière, il y a eu 40 000 heures d'embouteillage, dont 14 000 sur l'A1. Au final, les véhicules passent par les routes cantonales et la pollution est pire que si l'autoroute était élargie, a-t-il souligné. (ats)