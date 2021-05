Suisse

Bouchon de sept kilomètres devant le tunnel du Gothard

Ce jeudi commence le pont de l'Ascension et, comme chaque année, plusieurs Suisses en profitent pour passer deux jours au Sud des Alpes. Ils devront toutefois s'armer de patience.

Le trafic s'est intensifié jeudi autour de midi. Une colonne de sept kilomètres s'est formée devant l'entrée nord du tunnel du Gothard, en direction du sud. L'attente était d'environ une heure et quart.

La route principale entre Flüelen et Göschenen (UR) est également surchargée. Une déviation via l'A13 et le tunnel de San Bernardino est recommandée.

Plus tôt jeudi matin, les automobilistes étaient bloqués sur deux kilomètres à l'entrée du tunnel. Et mercredi, un bouchon de douze kilomètres s'était déjà formé, bloquant le trafic pendant plusieurs heures. Un véhicule en panne, qui a provoqué la fermeture temporaire du tunnel, était en cause. (ats)

