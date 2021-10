Suisse

Nez Rouge: plusieurs sections ne rouleront pas durant les fêtes 2021



Il ne faudra pas (trop) compter sur Nez Rouge pendant les fêtes

Les fêtes de fin d’année se feront souvent sans les bénévoles de l’Opération Nez Rouge. Il faudra s’organiser autrement et – surtout – faire bien attention.

Les gentils samaritains qui ramènent notre voiture (et nous), après une soirée de fin d’année ne seront pas souvent de service cette année. Après celles de Bienne et du Jura Bernois, c’est la section de Neuchâtel qui annonce qu’elle ne prendra pas le volant durant les fêtes de fin d’année.

Le comité aurait dû exiger un certificat Covid de tous ses bénévoles, ce qu’il n’a pas voulu faire, a déclaré mardi Alain Müller, président de Nez Rouge Neuchâtel, sur les ondes de RTN.

«Nous ne voulions pas scinder les bénévoles en deux. C'était difficile à mettre en place et on ne voulait pas créer une ségrégation entre eux»

Genève aussi annulée

Un petit tour sur internet montre que dans de nombreuses régions du pays non plus, l’Opération Nez Rouge n’aura pas lieu. C’est le cas à Genève, par exemple, qui indique qu’il manque presque la moitié des bénévoles pour 2021. «Ceux qui sont d'accord de la faire ont souvent réduit leur disponibilité et leur nombre de nuit, ce que nous comprenons tout à fait», écrit la section.

«En cette année 2021, la couverture quasi-nationale de l’Opération Nez Rouge ne sera pas assurée», peut-on aussi lire sur le site internet de la fédération suisse. «Actuellement, 10 sections Nez Rouge en Romandie, en Suisse alémanique et au Tessin préparent l’Opération Nez Rouge 2021», est-il écrit. C’est peu, sachant qu’il existe près de 25 sections à travers le pays. (gch avec ats)

