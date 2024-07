Gothard: 12 km de bouchons aux portails nord et sud

Des scientifiques suisses imaginent un implant contre l'endométriose

Des chercheurs de l'EPFZ et de l'Empa ont développé un implant en hydrogel pour prévenir l'endométriose, maladie qui touche 10% des femmes. Cette innovation fait également office de contraceptif.

Environ 10% des femmes souffrent d'endométriose. Les causes exactes de cette maladie ne sont pas encore bien connues. Il se pourrait néanmoins que, pendant les règles, le sang remonte le long des trompes de Fallope et pénètre dans la cavité abdominale. Ce sang contient des cellules de la muqueuse utérine (endomètre) qui se déposent dans la cavité abdominale et peuvent provoquer des inflammations, des douleurs et la formation de tissu cicatriciel.