Ignazio Cassis a rencontré Boris Johnson et les photos sont super

Le président de la Confédération est en visite très officielle au Royaume-Uni. Il y a rencontré la reine, mais également le premier ministre. Et la série photo qui en découle est magique.

La Suisse et le Royaume-Uni visent un accord de libre-échange ambitieux. Du coup, le président de la Confédération Ignazio Cassis s'est rendu sur place. Il avait rendez-vous avec Boris Johnson, le premier ministre... qui était manifestement très enthousiaste à l'idée de serrer la paluche du Tessinois. Jugez plutôt. 👇

Vite, vite vite, il arrive! Image: sda

Ah... aussi lentement que nécessaire... Image: sda

Viens, viens, viens... Image: sda

... on y est presque... Image: sda

Mon copaiiiiin! Image: sda

Viens par là! On remarquera que notre président est très à l'aise... Image: sda

Moment de gênance Image: sda

Bon, revenons à nos moutons... notre ministre des Affaires étrangères avait une mission en allant à Londres: progresser dans les négociations pour un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. En effet, avant le Brexit, les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni reposaient essentiellement sur les accords bilatéraux avec l'UE. Depuis la sortie de l'UE, un accord commercial séparé est en vigueur.

Cassis a profité du voyage pour aller faire coucou à la reine 👇 Image: sda

Et les deux parties veulent aller plus loin. Selon les autorités britanniques, l'accord devrait stimuler les deux économies et «montrer au monde ce qu'il est possible de faire entre deux démocraties qui partagent les mêmes idées et qui sont innovantes». (jah)