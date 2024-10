Questionnaire polémique: la SSR a tranché

Bientôt, toutes les chaînes publiques suisses seront dotées d'une check-list diversité revue et corrigée. Ce document aura un caractère facultatif et non plus obligatoire, comme c'était le cas avec la radio-télévision alémanique.

Plus de «Suisse»

Cette nouvelle intéressera les producteurs de films sollicitant un financement de la SSR, l’organe faîtier de l’audiovisuel public suisse. Elle revêt par ailleurs une dimension politique sensible, puisqu’elle renvoie à des aspects sociétaux faisant régulièrement polémique, telles que les questions liées au genre ou à l’orientation sexuelle.

A l’avenir, les producteurs s’adressant à la SSR pour demander une aide financière à la réalisation d'une œuvre, pourront choisir de remplir ou non un questionnaire appelé «check-list diversité». Jusqu’à présent, cette démarche était obligatoire, du moins en Suisse alémanique. Rappelons qu’aux termes de la concession, la SSR, un service public, contribue à la création culturelle en Suisse au moyen de subventions.

«Une version remaniée du questionnaire sera bientôt mise en ligne», indique à watson le porte-parole de la SSR auprès de la direction générale, Nik Leuenberger. «Il y sera clairement précisé que remplir la check-list diversité est facultatif au moment du dépôt du dossier», ajoute le porte-parole. Qui précise encore: la check-list diversité, qu’on l’ait remplie ou non, «ne constituera pas un critère pour la sélection des projets». Quelle est dès lors son utilité?

«Elle sert à vérifier, à des fins statistiques et une fois le projet mené à son terme, s’il y a ou non de la diversité dans les productions» Nik Leuenberger, porte-parole de la SSR

Autre précision relative à la check-list qui a toute son importance:

«Le secteur de la fiction a été informé en juin dernier du caractère facultatif de ce document au moment de la soumission de la demande de financement » Nik Leuenberger, porte-parole de la SSR

Jusqu’alors, la check-list revêtait un caractère obligatoire, potentiellement déterminant dans l’évaluation des dossiers, pour les productions traitées par la chaîne alémanique SRF et la Zürcher Filmstiftung. Ceux traités par la RTS échappaient à cette obligation.

«A l’avenir, la SRF, la RTS et la radio-télévision de la Suisse italienne seront placées à la même enseigne: le nouveau document en préparation, à caractère facultatif, sera en vigueur dans toutes les chaînes nationales» Nik Leuenberger, porte-parole de la SSR

Dans sa version actuelle, la page Internet de la SSR dédiée à la checklist diversité contient le passage suivant:

«La présente check-list vise à conscientiser de manière accrue la question de la diversité. Elle sert d'outil de visualisation à la production, à la commission et à la rédaction. Il ne s'agit pas de cocher le maximum de "oui", mais bien d'aborder la question le plus honnêtement et ouvertement possible. Dans l'évaluation de projets, la diversité est un critère parmi d'autres.» (Voir en fin d’article le questionnaire en question.)

Il est dit ici noir sur blanc que «la diversité est un critère parmi d’autres dans l’évaluation des projets». Ce critère cessera-t-il pour autant d’un être un? Pas pour l'évaluation du projet en tant que tel, assure-t-on à la SSR. On comprend à ce stade que la check-list diversité dans sa prochaine mouture ne devrait plus être perçue par certains comme une possible entrave à la liberté de création.

La check-list diversité a été créée en 2022 à l’initiative de la radio-télévision alémanique SRF et de la Zürcher Filmstiftung, une fondation zurichoise de soutien à la réalisation de films.

Ce qu'on en dit à la RTS

Interrogé à son propos mercredi soir dans l’émission «Le poinG» sur la chaîne Léman Bleu par Jonas Follonier, auteur d’un essai qui vient de paraître, La diffusion du wokisme en Suisse, le directeur du Département stratégie et programmation de la RTS, Thierry Zweifel, a répondu:

«La check-list existe mais nous ne l’avons jamais utilisée à la RTS»

La check-list «n’a jamais fait obstruction au choix d’un projet», son usage «était principalement à des fins statistiques», a-t-il ajouté.

Tout n’est pas forcément des plus clairs dans cette matière. D’un côté, la SSR explique que la check-list diversité, dans sa nouvelle mouture, ne fait pas partie du dossier constituant la demande de financement, qui comprend «le scénario, le plan de financement et un budget». De l’autre, elle ajoute que, bien que non constitutive de la demande de financement, la check-list «sert d’outil statistique, afin d’avoir une vue d’ensemble des thématiques liées à la diversité. Elle permet également de sensibiliser la production, les auteurs et aussi les commissions ou les départements fiction à cette problématique.»

Sollicitée à ce sujet en mai dernier par le site romand L’Impertinent, Sophie Balbo, cheffe du service de communication de la RTS, répondait: «La check-list a pour objectif de renforcer la conscience de la diversité sous toutes ses formes, à l’écran comme au sein des équipes.» Jointe ce vendredi par watson, Sophie Balbo confirme ses propos d’alors, ajoutant:

«Pour la SSR, la check-list permet de sensibiliser toutes les personnes qui travaillent dans le milieu grâce aux statistiques qui en ressortent» Sophie Balbo, cheffe de la communication de la RTS

La check-list diversité s'est transformée en source d’embarras pour la SSR en raison des questions posées, potentiellement intrusives et pouvant aboutir à une situation d’autocensure. C’est ce qui ressortait d’un article de la Neue Zürcher Zeitung paru en septembre 2023, dans lequel une partie des réalisateurs interrogés disaient leurs craintes face à cet «outil». D'où les aménagements apportés en ce moment.

Ils n'ont pas adopté la check-list diversité

Dans le secteur de l’aide à la création cinématographique, tous ne se sont pas doté d’une telle check-list. C’est le cas par exemple de Cinéforom, la Fondation romande pour le cinéma. Son secrétaire général, Stéphane Morey, raconte:

«Lorsque la SSR et la Zürcher Filmstiftung nous ont fait part de leur projet de check-list, nous nous sommes demandé au sein de notre Conseil de Fondation si nous voulions l’adopter également, mais nous avons finalement renoncé. Il ne nous a pas paru judicieux de mêler deux registres, celui de la sélection artistique et celui d’enjeux sociétaux et politiques dont nos experts et expertes n’ont pas à porter la responsabilité. Il nous a semblé que l’impératif d’agir en faveur de la diversité doit se situer à un échelon structurel, pour qu’elle soit présente à la source, et que le processus sélectif puisse se faire uniquement sur des critères artistiques et professionnels. » Stéphane Morey, secrétaire général de Cinéforom

Les choix opérés par la SSR en matière de diversité s’inscrivent dans la logique des plateformes telles que Netflix ou Disney. La faîtière de l'audiovisuel publique se veut pragmatique. Il s'agit pour les chaînes suisses de faire attention à ce que les fictions ne se ressemblent pas, mais, au contraire, abordent la diversité, sous tous ses aspects, de la Suisse, explique-t-on. L'aspect facultatif du futur questionnaire sera-t-il interprété comme un piège? Comme une chance supplémentaire de voir son dossier sélectionné?

Certains ne verront peut-être pas en quoi un «outil statistique» comme une check-list diversité, fût-elle facultative, empêcherait le client, RTS, SRF ou RSI, de poser des conditions aux producteurs quant au scénario ou au casting.