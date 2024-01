On sait pourquoi la RTS était en panne cette nuit

La panne, qui a également touché Léman Bleu et les chaînes Carac, avait démarré mercredi soir dès 22h12. Elle n'a toutefois pas affecté la SRF et la RSI.

Les programmes de RTS1 et RTS2 sont à nouveau accessibles après une panne ayant duré plusieurs heures ce mercredi soir.

L'une des familles les plus riches de Suisse est accusée de traite d'êtres humains. Après six ans d'enquête, le procès devait enfin s'ouvrir, mais la famille est absente pour son premier jour: des problèmes de santé empêcheraient leur retour de Dubaï. Un chapitre de plus pour une saga judiciaire particulière.

Que se passe-t-il derrière les portes de la villa de cette famille de milliardaires discrets? Cette question est au cœur d'une saga judiciaire genevoise. Quatre membres de la famille Hinduja doivent répondre de l'accusation de traite d'êtres humains pour l'exploitation de leurs employés de maison. Il s'agit de Prakash Hinduja, sa femme, son fils et sa belle-fille. Ils bénéficient tous de la présomption d'innocence.