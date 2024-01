Le fond d'écran ainsi que le message d'excuse diffusé par la RTS, mercredi soir. Image: watson

La RTS en panne: voici ce que l'on sait

Un fond campagnard, accompagné d'un message d'excuse, ont surpris les téléspectateurs de la RTS, mercredi soir. Des chaînes privées, dont Léman Bleu et les chaînes Carac, ont également été affectées.

Plus de «Suisse»

Les deux chaînes télévisées de la RTS ont subi une panne, survenue mercredi soir. Seules les chaînes de télévision romandes ont été impactées, la SRF et la RSI n'ont pas été touchées.

La direction indiquait qu'un problème de transmission du signal entre Genève et Zurich était à l'origine de la panne. Une équipe de spécialistes en télécommunication a été mobilisée à Zurich pour régler la situation.

Dès 22h12, les téléspectateurs ont pu lire le message suivant sur leur écran:

«Veuillez nous excuser pour cette interruption des programmes indépendante de notre volonté»

La réponse de la RTS sur X

A 23h00, la direction de la RTS s'est exprimée sur la panne, qui a affecté également d'autres chaînes suisses:

Thierry Zweifel, responsable de la programmation à la RTS a précisé sur X qu'il s'agissait d'un «problème de transmission du signal entre Genève et Zurich. Léman bleu et les chaînes Carac sont down également.» Il a par ailleurs assuré:

«Toutes les équipes sont mobilisées»

Quelques réactions sur X:

Développement suit.