Première information: selon nos sources, le rédacteur en chef de l’Actualité TV, Bernard Rappaz, quitte la RTS. Il s’était mis en retrait après l’annonce de l’ouverture des enquêtes, notamment car il était le chef des trois personnes visées (dont Darius Rochebin).



Dans un email qu’il a envoyé ce matin à la rédaction, il affirme: «Le rapport ne révèle aucun manquement significatif et, surtout, il tord le cou à la rumeur qui insinuait que cette rédaction en chef avait protégé des harceleurs. (…) Je ne prétend pas avoir été un manager parfait et j’accepte donc des « insuffisances managériales».



Et d’affirmer: «Après ce semestre, il ne serait pas réaliste d’imaginer un retour à la rédaction en chef. Franchement, l’envie n’y est plus. Impensable également d’accepter un "placard doré". je quitte donc la RTS. »