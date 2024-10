La RTS licencie et va supprimer ces émissions phares

La RTS avait indiqué mi-septembre devoir économiser 10 millions de francs en raison de la hausse des prix et de la baisse continue des recettes publicitaires. Le personnel représente plus de la moitié de son budget: «il est donc inévitable de toucher à l'emploi». Le Conseil de direction précise toutefois avoir intégré plusieurs propositions issues de la consultation du personnel. Au final 46 ETP seront supprimés.

«Le reste des économies sera réalisé via des départs à la retraite anticipée, des fluctuations naturelles et des postes vacants non repourvus, ainsi que des mesures sans impact sur le personnel»

«Les évaluations négatives m'agacent!» Ce gardien de cabane se confie

Les reportages sur les gardiens de cabane en colère se sont multipliés ces derniers mois. La situation en montagne est-elle vraiment si grave? Réponse avec le responsable de la Blümisalphütte du CAS, un refuge dans les alpes bernoises.

Jürg Martig a tout du gardien de refuge que l'on imagine. Dans son dialecte de l'Oberland bernois, cet homme de 55 ans raconte le quotidien dans une cabane de montagne. Lui et sa femme Marlies dirigent la Blüemlisalphütte du Club alpin suisse (CAS) depuis 2023. Elle se situe au passage du col entre Kandersteg et le Kiental, à 2840 mètres d'altitude. De là, on peut admirer le Niesen et le Schilthorn.