Harcèlement à la RTS: les dernières révélations tombent



image: keystone

Mis sur pied après l'enquête du «Temps» sur des cas de harcèlement au sein de la RTS, le Collectif de défense, un organe indépendant, révèle ce matin les conclusions de ses investigations. Deux enquêtes vont être ouvertes.

«De l’analyse des témoignages recueillis par le CDD, il ressort de nombreuses situations d’atteintes à la personnalité. Aucun témoignage ne fait état d’une situation en cours qui aurait nécessité l’ouverture d’une enquête ces derniers mois», informe ce matin la RTS dans un communiqué.

Le CCD, c'est le Collectif de défense, un organe indépendant avec à sa tête des avocates, mis sur pied à la suite de l'enquête du Temps d'octobre dernier sur des faits de harcèlement présumés.

«Dans ses recommandations, le CDD préconise l’ouverture de deux enquêtes pour déterminer si des agissements de harcèlement ont été commis par deux collaborateurs toujours en poste à la RTS.»

Les regrets de la Direction

«Nous avons agi rapidement pour permettre à toute personne qui le souhaitait de s’exprimer en toute sécurité», réagit Pascal Crittin, directeur de la RTS. «Nous regrettons vivement les atteintes à la personnalité qui ont pu se produire ces vingt dernières années et nous présentons nos excuses aux personnes qui ont souffert en raison de comportements inacceptables ou de dispositifs de prévention insuffisants. Nous mettons en place un plan d’actions pour améliorer de manière significative ces dispositifs et la gestion du personnel pour que cela ne soit plus possible à la RTS.»

«Ces enquêtes seront menées en toute indépendance et dans le plus strict respect de la protection de la personnalité par un bureau indépendant. Les deux personnes mises en cause seront suspendues le temps des enquêtes», écrit encore la RTS.

Par ailleurs, poursuit le communiqué de la RTS, «le CDD recommande des analyses sur le climat de travail dans deux secteurs pour vérifier les éventuelles atteintes à la personnalité, ainsi que cinq entretiens avec des personnes actives à la RTS pour leur rappeler la politique de tolérance zéro concernant les agissements problématiques et les discriminations. Enfin, le CDD signale des comportements potentiellement inadéquats concernant neuf personnes aujourd’hui à la retraite ou ayant quitté la RTS. Celles-ci seront informées du fait qu’elles sont mentionnées dans les témoignages. Des enquêtes de responsabilité de la hiérarchie seront menées sur les cas avérés.»

Batterie de mesures proposées

Enfin, annonce le communiqué, «le CDD livre une série de recommandations générales que la RTS va suivre en mettant en œuvre d’ici la fin de l’année les mesures annoncées aujourd’hui par la SSR ainsi que d’autres mesures préparées ces derniers mois au niveau de la Direction de la RTS ou en discussion avec le SSM romand. Parmi ces mesures: le renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre le harcèlement et toute forme d’atteinte à la personnalité, la formation obligatoire et continue des managers et la sensibilisation du personnel sur ces questions, la mise en place de personnes de confiance internes et externes et celle d’un organisme externe chargé des enquêtes en cas de soupçon, une meilleure transparence sur un certain nombre de processus et de décisions, le renforcement du rôle des RH (ressources humaines) à tous les niveaux de l’entreprise ou encore la promotion de la diversité et de l’inclusion comme la RTS s’y est engagée en décembre dernier.»



(Développement suit.)



