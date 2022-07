Le directeur d'un centre d'asile viré après des propos homophobes et pro-russes

Un ex-directeur d'un centre d'asile zougois qui avait tenu des propos homophobes et pro-russes sur Facebook a été licencié. Le canton a porté plainte.

Le canton de Zoug licencie définitivement un ancien directeur de centre d'asile, mis en cause la semaine dernière pour des propos homophobes et pro-russes sur Facebook. Il porte plainte contre lui pour discrimination et appel à la haine.

Image: KEYSTONE

Le fonctionnaire avait déjà été mis à pied la semaine dernière après s'être fait l'auteur de propos homophobes sur les médias sociaux et avoir qualifié les soldats russes de héros dans la guerre en Ukraine. L'homme travaillait pour le canton depuis 2016.

En se séparant désormais de lui et en déposant plainte, «le canton agit pour le bien des personnes qui séjournent dans le centre de transit pour requérants d'asile», a souligné mercredi le conseiller d'Etat Andreas Hostettler au micro de la station régionale Radio Sunshine. Er d'ajouter que le fonctionnaire «sera entendu par la justice». (ats)