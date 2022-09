Lavrov-Cassis: «Refuser la poignée de main aurait été pire encore»

Lavrov-Cassis: «Refuser la poignée de main eût été pire encore»

Deux ministres des Affaires étrangères sont dans une salle. L'un est russe, l'autre, c'est Ignazio Cassis. Poignée de main devant les photographes, regards plantés dans l'objectif. Une image qui ne passe pas, cinq jours après l'Assemblée générale de l'ONU, à New York. Maladresse diplomatique ou message plein de bonnes intentions?

Faut-il serrer la main d'un ennemi? C'est manifestement la question qui parasite la semaine de bon nombre d'observateurs. Mardi, à New York et durant la 77e Assemblée générale, le président de la Confédération a vanté la «neutralité» et le «consensus». Mais c'est une (désormais) célèbre poignée de main qui a tiré toute la couverture à elle. En Suisse, mais aussi dans le reste du monde.

D'autant que personne n'a véritablement été pris de cours entre deux petits-fours: en marge du raout onusien, le patron du DFAE s'est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Bien sûr, Cassis ne s'est pas retenu d'évoquer ses «inquiétudes» au sujet de l'arme nucléaire, de tenter de saper l'organisation de «ces soi-disant référendums dans les territoires occupés de l’Ukraine» ou encore d'exiger, une nouvelle fois, le retrait «immédiat» des troupes russes.

Alors pourquoi l'accuse-t-on aujourd'hui de pactiser avec le diable en personne?

Un geste qui se «négocie»

Coup de fil au politologue René Knüsel: «En diplomatie, la poignée de main, ce n'est jamais anodin. Ce n'est jamais qu'une bête poignée de main. Et elle prend vie la plupart du temps autour d'un accord officiel.» Un autre René, Schwok cette fois, est d'accord avec Knüsel: «C'est non seulement organisé avec minutie, mais le geste est souvent âprement négocié, entre les différents hauts-fonctionnaire et très en amont de la rencontre.»

Le professeur au Département de Science politique et relations internationales de l'Unige se veut également pragmatique: «Dans une guerre, lorsqu'on veut conserver son rôle de médiateur, il paraît difficile de refuser la poignée de main.»

«Cassis a-t-il eu un geste maladroit? Peut-être. Aurait-il dû ne pas sourire? Oui. Y a-t-il un dégât d'image? C'est possible. Notamment auprès de nos alliés. Mais refuser cette poignée de main aurait eu de plus graves conséquences» René Knüsel, politologue et professeur à l'Unil.

Le Kremlin répète, dès qu'il en a l'occasion, que la Suisse doit «retrouver sa neutralité» au plus vite. Giflé récemment par ses collègues du Conseil fédéral pour sa volonté de moderniser ladite neutralité de notre pays, Ignazio Cassis avait bien un message dans la paume de sa main: «Les bons offices restent nos instruments de dialogue.»

«Refuser une poignée de main, c'est créer un choc»

Selon nos deux politologues, une poignée de main est effectivement un «instrument de dialogue. Surtout si le message qu'il transmet n'est pas politique, mais plus volontiers humanitaire, domaine dans lequel la Suisse est toujours très efficace», nous dit René Schwok. Un geste que le professeur considère comme «un peu maladroit», mais la polémique est malgré tout «disproportionnée».

Un «message» qui ne semble pas pour autant totalement assumé par Ignazio Cassis, puisqu'il a décidé de ne pas publier le serrage de mains avec Lavrov. Alors que toutes les autres se retrouvent sagement affichées dans une série de diapositives.

Choisir de garder son poing dans la poche dans le cadre d'une rencontre diplomatique de cette importance aurait signifié «une fermeture totale, une rupture sèche et un refus net de maintenir le contact», analyse René Knüsel. De plus il aurait été compliqué, ensuite, pour un chef d'Etat «ouvertement médiateur» et qui cherche à «rétablir un certain équilibre diplomatique», de proposer une explication «mesurée».

Il est donc probable que les mots de Corleone dans Le Parrain 2 aient fortement résonné dans la tête du président de la Confédération mardi dernier: «Sois proche de tes amis, et encore plus proche de tes ennemis.»