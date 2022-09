Quand la propagande russe s'empare d'une fausse affiche de la Confédération

L'image d'une fausse affiche de la Confédération appelant à dénoncer les voisins qui chauffent trop leur logement a fait le tour du web. Elle a également été récupérée par la propagande du Kremlin.

L'image a commencé à circuler sur les réseaux sociaux il y a quelques jours: une affiche estampillée du logo de la Confédération appelant à dénoncer les voisins qui chauffent trop leur logement, avec une récompense de 200 francs à la clé.

image: twitter

Les autorités n'ont rien à voir avec cette affiche, qui est en vérité un montage. La Confédération s'en «distancie formellement» et une enquête a été ouverte. Reste qu'elle a été énormément partagée, et pas seulement en Suisse. Un internaute a dressé une liste des comptes Twitter qui l'ont diffusée: on en dénombre une bonne trentaine, écrits en plusieurs langues, de l'espagnol au chinois en passant par le russe. Plusieurs médias étrangers en ont également parlé.

Les journalistes intrigués par cette fake news et les trolls ne sont pas les seuls à s'être intéressés à la fausse affiche. Cette dernière a également été reprise par des médias et des internautes pro-Kremlin. C'est ce qu'explique le chercheur Marc Owen Jones dans un fil Twitter. Selon l'historienne et spécialiste de l'Europe de l'est Anne Applebaum, il s'agit d'un «bon exemple» de propagande russe.

Sputnik et diplomates russes

La fausse affiche a d'abord été partagée par plusieurs comptes privés douteux, à l'image d'une certaine Dagny Taggart, qui affirme être une Ukrainienne née dans le Donbass et vivant au Royaume-Uni. Son tweet a obtenu plus de 2000 likes et a été retweeté plus de 1000 fois. Quelques jours plus tard, son account a été suspendu.

Image: Twitter

La publication de Dagny Taggart a été retweetée par George Galloway, homme politique et journaliste anglais dont le compte Twitter a été labellisé «média d'Etat russe» à cause de ses positions pro-Kremlin, ce que l'intéressé n'a pas apprécié.

La nouvelle a également été diffusée par des comptes plus directement liés à la Russie. La célèbre chaîne TV pro-Kremlin Sputnik, interdite de diffusion dans l'UE après le début de l'invasion de l'Ukraine, a notamment écrit sur Twitter:

«En Suisse, une nouvelle forme de "coopération" avec les autorités est apparue: si un voisin chauffe sa maison à plus de 19°C, on peut le signaler par le biais d'une ligne d'assistance téléphonique et recevoir 200 francs en retour....»

Il est intéressant de remarquer que le tweet date du 10 septembre, soit un jour avant que les médias suisses alémaniques révélaient l'existence de ce montage, ainsi que son caractère faux.

Autre exemple: l'ambassadeur adjoint russe auprès de l'ONU Dmitry Polyanskiy a également partagé le tweet de Dagny Taggart. Ironiquement, le diplomate affirme sur sa description Twitter «détester les mensonges et fakes news».

Cet exemple confirme surtout une tendance observée depuis le début de la guerre: à cause de l'interdiction des médias d'Etat traditionnels, la propagande du Kremlin s'appuie désormais sur les diplomates russes. Pour ces derniers, rapportait l'Associated Press en avril, «la désinformation fait partie du boulot».

Mèmes et propagande

Les partages imprudents de Galloway et Polyanskiy peuvent paraître anecdotiques. Selon Marc Owen Jones, cela montre cependant que ces gens, suivis par des milliers de personnes, n'hésitent pas à retweeter des comptes inconnus comme Dagny Taggart, qui diffusent des mèmes non confirmés et, dans ce cas, carrément photoshopés.

La promotion de cette fake news par des médias d'Etat et des responsables russes a bien d'autres implications, selon le chercheur:

«Cela suggère que la fausse affiche fait partie d'une action de propagande visant à faire peur aux gens sur les prix du gaz, sans doute destinée à encourager les gouvernements à assouplir les sanctions» Marc Owen Jones

De manière générale, l'exemple de la fausse affiche semble s'inscrire dans la nouvelle stratégie de propagande que le Kremlin a mise sur pied dans les derniers mois. Pour contourner les sanctions et les interdictions, rappelait fin août la start-up Newsguard, Moscou mène une action de «démultiplication des plateformes» et est désormais actif sur plusieurs canaux. Une tactique discrète et redoutable, qui arrive parfois jusqu'en Suisse.