beau temps25°
DE | FR
burger
Suisse
avion

SalorStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

SolarStratos et Raphaël Domjan ont réussi à atteindre l’altitude record de 9521 au-dessus des Alpes Suisse: HB-SXA est l’avion électrique et solaire qui a volé le plus haut de l’histoire.
SolarStratos et Raphaël Domjan ont réussi à atteindre l’altitude record de 9521 au-dessus des Alpes.Image: SolarStratos

Un record historique de Bertrand Piccard battu par Raphaël Domjan

L’avion solaire suisse SolarStratos, piloté par Raphaël Domjan, a atteint 9521 mètres, battant le record mondial et ouvrant la voie vers un vol stratosphérique 100% propre.
13.08.2025, 10:5613.08.2025, 10:56
Plus de «Suisse»

L'équipe de SolarStratos a réussi, mardi, le plus haut vol solaire et électrique de l'histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 9521 mètres d'altitude. Le précédent record appartenait à Bertrand Piccard et Solar Impulse avec 9235 mètres.

Le Neuch
Raphaël Domjan.Keystone

Ce vol, d'une durée de 5h09, s'est déroulé au départ de l'aéroport de Sion. L'avion expérimental HB-SXA a réussi sa tentative de record du monde d’altitude à la seule énergie solaire, en s’appuyant sur les thermiques propres à la topographie valaisanne, précise SolarStratos mercredi matin. Cette marque de 9521 mètres doit encore être validée par la Fédération internationale d'aviation (FAI).

On était à la course entre un avion et un camion électriques

«Cet exploit pose le dernier jalon dans la progression qui vise à atteindre la stratosphère à l’énergie solaire. Elle réalise l’objectif de la mission: frapper les esprits avec des défis spectaculaires, emblématiques, pour promouvoir l’énergie solaire, afin de préserver notre biosphère et notre planète», résume l'équipe de SolarStratos. (jah/ats)

Thèmes
Ce qui vous attend au cinéma en août
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
2
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
3
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées
Début août, Neuchâtel et Marin ont été visés par 80 tags à caractère idéologique et le vol d’une sculpture liée au passé colonial.
Dix plaintes pénales ont été déposées en lien avec les 80 tags effectués début août en ville de Neuchâtel et à Marin dans plus de 20 endroits. La Collégiale, le Musée d'ethnographie et un site de bornes de recharge pour voitures électriques à Marin ont notamment subi des déprédations.
L’article