Ce canton veut abattre toute une meute de loups

La meute est qualifiée de «particulièrement nuisible» et doit être éliminée «dans la mesure du possible» . Le but est de freiner la propagation rapide du loup et d'améliorer la cohabitation entre l'homme et l'animal. (chl/ats)

Les couples Berset et Macron sont les plus sexy d'Europe

Cette Suissesse a vécu un calvaire parce qu'elle ne voulait pas d'enfants

En Suisse, de plus en plus de personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants. D'ailleurs, le taux de natalité est en baisse depuis des années. Muriel a passé plus de 10 ans à demander une ligature des trompes. Une procédure qui lui a longtemps été refusée. Jusqu'à l'été 2022. Elle raconte son parcours du combattant.

Muriel aime travailler avec les enfants et passer du temps avec eux. En tant que pédagogue dans un musée, elle est responsable du développement et de la réalisation d'offres pour les petits et les familles, et est entourée chaque jour de dizaines de bambins. Durant son temps libre, elle apprécie également la compagnie de ses cinq neveux et nièces.