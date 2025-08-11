beau temps29°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Val d’Hérens: arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène

Un arbre généalogique hors normes dévoilé en Valais

Un arbre genealogique ou phylogenetique geant de 10 metres de longueur et 2 metres de hauteur regroupant toutes les familles du val d?Herens et reconstitue a partir des donnees ADN -Y, ainsi que d&#03 ...
L'arbre généalogique géant est exposé à Evolène jusqu'au dimanche 24 août.Keystone
A Evolène, un arbre généalogique géant retrace l’histoire des familles du val d’Hérens jusqu’à un ancêtre commun vieux de plus de 230 000 ans.
11.08.2025, 14:5211.08.2025, 14:53
Plus de «Suisse»

Un arbre généalogique aux dimensions uniques a été dévoilé dimanche après-midi à Evolène (VS). Mesurant 10 mètres de large pour 2 mètres de haut, il retrace l'origine des familles du val d'Hérens jusqu'à leur ancêtre commun, il y a plus de 230'000 ans.

Cette réalisation scientifique a permis de mettre en évidence une présence de la branche des Walser antérieure aux connaissances établies et plus globalement une riche diversité génétique.

KEYPIX - Un arbre genealogique ou phylogenetique geant de 10 metres de longueur et 2 metres de hauteur regroupant toutes les familles du val d?Herens et reconstitue a partir des donnees ADN -Y, ainsi ...
Keystone

Cet arbre didactique et interactif intègre des QR codes permettant de remonter les lignées de chaque famille jusqu'à l'ancêtre commun, l'Adam génétique. Cet arbre sera visible jusqu'au dimanche 24 août.

83 familles répertoriées

Mené par les généalogistes Charles-Albert Beytrison et Hervé Mayoraz, cet arbre phylogénétique est le fruit de plusieurs années de recherches dans diverses archives complétées par 173 tests ADN-Y, pour aboutir à une base génétique exhaustive du val d'Hérens.

«Au début, une partie de la population était réticente, mais ensuite elle s'est laissé convaincre après qu'on lui ait expliqué l'ensemble de la démarche.»
Hervé Mayoraz

Ainsi, pour la première fois en milieu alpin, toutes les lignées masculines d'une vallée sont documentées, révélant que près d'un tiers des 83 familles hérensardes de souche (28 au total) partage une ascendance Walser issue d'une migration haut-valaisanne. C'est notamment le cas des Chevrier ou des Fauchère.

Cette ascendance est antérieure de près de 200 ans à la migration officiellement connue ayant débuté en 1403. On se situe plutôt aux alentours du début du XIIIe siècle, soit il y a environ 800 ans.

Dans près de 150 localités

Les Walser désignent une communauté de paysans montagnards originaires du Haut-Valais, qui ont quitté leur région pour s'installer dans environ 150 localités de l'espace alpin, notamment dans les Grisons, le Tyrol ou encore le val d'Hérens.

Un arbre genealogique ou phylogenetique geant de 10 metres de longueur et 2 metres de hauteur regroupant toutes les familles du val d?Herens et reconstitue a partir des donnees ADN -Y, ainsi que d&#03 ...
Keystone

Leurs migrations répondaient à des logiques économiques et seigneuriales. Leur mode de vie, centré sur l'élevage et une économie alpestre autonome, a marqué durablement les paysages et les traditions locales.

La réalisation de l'arbre généalogique du val d'Hérens suscite un intérêt croissant ailleurs en Valais. Plusieurs régions comme la vallée du Trient, Nendaz, Isérables, Liddes ou Saint-Léonard disposent ont déjà récolté diverses données. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
de Lea Hartmann
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
3
L'armée suisse pourrait acheter ce «dangereux» pistolet américain
2
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Un arbre généalogique hors normes dévoilé en Valais
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Un père de famille annonce à son fils qu'il a gagné à la loterie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
2
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
«39%, c'est impossible!» Ce patron romand s'inquiète pour le futur
Le monde économique suisse peut-il convaincre Trump de changer d'avis?
Après le coup de massue du 1er août, la Confédération ne baisse pas les bras. Des retour des Etats-Unis, la délégation suisses a rencontré plusieurs poids lourds de l'économie.
La délégation suisse qui avait fait le voyage à Washington est de retour après ses entretiens sur les droits de douane aux Etats-Unis. Les négociations sont désormais menées sous l'égide du gouvernement et de l'administration fédérale, indique le Secrétariat d'état à l'économie (Seco).
L’article