Une femme armée d'un arc menace des policiers à Saint-Gall

Dimanche soir, une femme a été placée en détention à Saint-Gall. Elle a insulté et frappé les agents.

Une femme armée d'un arc et de flèches a été arrêtée, dimanche soir, à Saint-Gall. Elle se tenait devant un immeuble et tapait sur les portes. Au moment de son arrestation, elle a insulté les policiers et leur a donné des coups de pied. Elle a été placée en détention.

Dimanche vers 18h30, la police a été informée qu'une femme armée d'un arc tapait sur les portes d'un immeuble en ville de Saint-Gall. Lorsqu'une patrouille est arrivée sur place, la femme avait placé une flèche à pointe métallique dans son arc et l'avait tendu, a indiqué lundi la police municipale saint-galloise.

La police lui a ordonné de lâcher son arme, ce qu'elle a fait. Les agents l'ont alors maîtrisée et menottée. Elle a ensuite insulté les agents et leur a donné des coups de pied. La femme de 51 ans, originaire du Liechtenstein, a été placée en détention pour protéger la vie d'autrui et sa propre personne, a précisé la police. (jah/ats)