Les HUG inaugurent un centre de l'obésité pour patients de tout âge

En Suisse, de plus en plus de personnes souffrent d'obésité. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ouvrent un centre pour y faire face.

L'obésité touche de plus en plus de personnes en Suisse. Pour faire face à ce problème et mieux l'appréhender, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) inaugurent jeudi prochain leur centre de l'obésité et de la chirurgie bariatrique (opérations en rapport avec l'obésité).

Soins, recherche et formation

Ce centre permettra d'offrir aux patients de tout âge un parcours de soins coordonné. Le professeur Zoltan Pataky qui co-dirigera le centre, précise samedi dans un communiqué des HUG:

«Nous souhaitons développer une prise en charge individualisée de toute personne souffrant d'obésité»

La nouvelle structure s'occupera aussi de former des professionnels de santé et d'encourager à la formation continue dans la prise en charge de l'obésité. Enfin, le centre assurera la promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et du traitement de l'obésité.

L'obésité est passée de 5 à 11% en 30 ans

L'obésité est devenue un défi majeur de santé publique dans le monde. En Suisse, entre 1992 et aujourd'hui, la proportion des personnes adultes souffrant d'obésité est passée de 5 à 11%. En y ajoutant les personnes en surpoids, 42% de la population adulte et 15% des enfants sont concernés par la thématique du poids corporel.

Le surpoids et l'obésité sont à l'origine de nombreuses maladies, notamment:

les maladies cardiovasculaires,

le diabète de type 2,

certains types de cancers.

Différents suivis pour différentes pathologies

Les personnes en situation d'obésité peuvent souffrir de différentes pathologies et sont souvent suivies par plusieurs services.

De nombreux facteurs entrent en jeu:

médicaux,

génétiques,

alimentaires,

professionnels,

psychologiques.

Le nouveau centre des HUG doit répondre à ce problème en proposant une prise en charge globale et multidisciplinaire, comprenant également la chirurgie viscérale. (sas/ats)