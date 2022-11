Pour les cas de bronchiolite grave, les enfants doivent recevoir de l'oxygène via un masque (image d'illustration). Le pédiatre Gabriel Brändle nous en dit plus. shutterstock / dr (montage watson)

Explosion de bronchiolite en Suisse: tout savoir du «Covid des tout-petits»

Les cas de bronchiolite explosent en Suisse depuis quelques semaines. Cette maladie respiratoire, qui touche les moins de trois ans, provoque une saturation dans les services de pédiatrie. Comment la reconnaître et quels sont les enjeux? On fait le point en sept questions.

Les pédiatres suisses sont inquiets. Depuis quelques semaines, une explosion des cas de bronchiolite touche le monde occidental. Les tout-petits sont particulièrement touchés.

Selon la RTS, le nombre de cas est tel qu'on assiste à des transports de jeunes patients entre hôpitaux, les services de pédiatrie étant saturés. Un véritable «Covid des tout-petits» pour les pédiatres.

Mais au fait, la bronchiolite, c'est quoi? Comment se manifeste-t-elle et faut-il s'inquiéter si son enfant développe des symptômes? Nous avons posé sept questions au Dr. Gabriel Brändle, responsable des urgences pédiatriques à la Clinique Hirslanden des Grangettes, à Genève.

La bronchiolite, c'est quoi?

La bronchiolite est une infection pulmonaire qui touche les parties périphériques du poumon.

Contrairement à la bronchite, qui touche les bronches plus larges et centrales des poumons, la bronchiolite affecte des bronches plus petites, qui sont plus éloignées du centre de l'organe.

Plusieurs virus peuvent être à l'origine de la bronchiolite. Le plus répandu et bien connu, le «RSV», pour virus respiratoire syncytial, est celui qui est responsable de l'explosion des cas cette année.

Quels sont les symptômes?

Il s'agit ici de différencier les symptômes des enfants et des adultes.

«Chez les petits, la maladie est presque systématiquement associée à un rhume avec toux, fièvre et augmentation des sécrétions» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

Voici les symptômes:

Repiration rapide, même en dehors des moments de fièvre

La présence d'un «triangle» qui se creuse entre le sternum et le cou, en cas de difficulté à respirer

Baisse de l'appétit

Pourquoi une diminution de l'appétit? La bronchiolite va demander au bébé des efforts pour mieux respirer. Ces efforts font que l'enfant va s'épuiser pendant qu'il se nourrit. En conséquence, il risque d'arrêter de vouloir manger.

Chez les adultes, les symptômes de la bronchiolite sont beaucoup moins handicapants, les poumons étant plus volumineux et mieux développés. Ils se confondent d'ailleurs souvent avec ceux d'une bronchite (toux, sécrétions normales) et la récupération est naturelle.

«Il n'est pas utile de distinguer les deux maladies chez les plus grands, chez qui on ne parle que de bronchite» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

Pourquoi touche-t-elle particulièrement les enfants?

La bronchiolite touche principalement les enfants, chez qui les voies respiratoires ne sont pas aussi bien développées que chez l'adulte. Gabriel Brändle tient toutefois à préciser:

«Pour la grande majorité des enfants, l'infection provoquée par le RSV se cantonnera à un gros rhume et une pharingite, avec des sécrétions normales à l'arrière de la gorge et du nez, bien qu'avec la toux puisse être importante» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

C'est grave?

«Ça peut l'être», répond Gabriel Brändle. «L'immense majorité des enfants ont des bronchiolites légères à modérées. Certains doivent être gardés sous surveillance quelques heures pour vérifier le taux d'oxygène.»

«Pour les cas plus graves, on peut arriver à des situations d'insuffisance respiratoire, nécessitant un apport d'oxygène et un séjour à l'hôpital» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

Quel est le traitement?

Si un passage aux soins intensifs s'impose, un masque est posé sur le visage de l'enfant. «Celui-ci va presser l'air dans les poumons pour maintenir les bronches ouvertes», indique le praticien.

«Il n'y a pas de traitement spécifique en-dehors de l'oxygène. On va mettre l'enfant dans les bonnes conditions pour l'aider à se débarasser du virus. Moins il fait d'effort, plus il récupère» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

La prochaine étape serait l'intubation. «C'est très rare», tient à rassurer Gabriel Brändle. Mais pas impossible pour autant.

Et un décès? Tout comme avec le Covid, le scénario n'est pas à écarter, «mais dans ce cas, c'est bien souvent avec des comorbidités lourdes», tient à préciser le médecin. «Pour l'heure, on ne constate pas d'augmentation de la mortalité à cause de la bronchiolite.»

Pourquoi la maladie progresse-t-elle?

«Normalement, la bronchiolite touche les enfants jusqu'à douze mois, maximum deux ans. Mais cette année, nous avons des petits jusqu'à trois ans qui sont touchés.» Une situation inhabituelle et une rareté pour le monde médical.

En cause, certainement: un retard immunitaire provoqué par la protection sanitaire effectuée durant les deux ans de pandémie de Covid.

«Ce retard immunitaire est collectif et individuel» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

«Il n'y a pas de raison encore scientifiquement prouvée concernant ce changement, mais on soupçonne que cela est dû aux conditions sanitaires strictes pendant deux ans, qui ont empêché le système immunitaire des tout-petits et des adultes, qui peuvent le transmettre, d'entrer en contact avec certains virus» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

En clair: des enfants ou des bébés, qui ne sont pas du tout entrés en contact avec des virus dans les premières années de leur vie comme cela est le cas d'habitude, sont désormais «rattrapés» par ceux-ci et leur système immunitaire n'est pas prêt.

«D'habitude, tomber malade et enchaîner les petits rhumes est très utile pour développer une immunité» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

Et si le «Covid des petits» touche la Suisse en ce moment, ce n'est pas la seule: une progression de cette maladie a été constatée dans toute l'Europe, du sud de l'Italie au nord de la Suède. En France, services d'urgence pédiatriques tirent la sonnette d'alarme. Les USA et le Canada sont également touchés.

Que faire si mon enfant présente des symptômes?

Comme indiqué, hors l'apport d'oxygène pour les cas grave, il n'existe pas de traitement pour la bronchiolite. Le temps (et le système immunitaire) fera son œuvre. En cas de doute:

«Il faut passer par son médecin de famille ou son pédiatre et procéder à une évaluation» Dr. Gabriel Brändle, Clinique des Grangettes, Genève

Si ceux-ci ne sont pas disponibles et que l'enfant présente des signes d'effort respiratoire, il est recommandé de se tourner vers un centre médical ou, au besoin, d'aller directement aux urgences.