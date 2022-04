Les primes maladie pourraient augmenter jusqu'à 9% cet automne

«Une hausse brutale est malheureusement plausible», abonde son collègue Pierre-Yves Maillard (PS/VD). Et d'ajouter: «On a deux sessions parlementaires pour agir».

Un scénario non exagéré

Pour l'ensemble de l'année, la hausse était de 5,1%. Et la tendance semble se poursuivre.

Novartis fait le ménage pour économiser un milliard de dollars

Les modifications devraient permettre de réduire les coûts commerciaux et généraux d'au moins un milliard de dollars d'ici 2024.

Le géant de la santé suisse Novartis veut rassembler les deux unités Pharmaceutique et Oncologie et les distinguer par marché, avec d'un côté Innovative Medicines pour les Etats-Unis et de l'autre Innovative Medicines pour l'International, a indiqué lundi l'entreprise bâloise. Ces nouvelles entités fonctionneront de manière indépendante.