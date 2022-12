En manque de personnel, les hôpitaux à bout de souffle. image: keystone

Pourquoi le système de soins «vole totalement en éclats» en Suisse

Si l'alarme est sonnée depuis longtemps face à la situation de pénurie, le personnel soignant fait désormais réellement défaut. Des centaines de lits sont fermés et les malades doivent attendre de plus en plus longtemps. D'autant que tois vagues d'infection déferlent simultanément sur le continent. La situation n'est pas prête de s'améliorer.

Stefan Bühler, Anna Wanner / ch media

Les pièces du puzzle s'assemblent pour former une image globale ne permettant qu'une seule conclusion: la crise des soins infirmiers s'aggrave actuellement en Europe. Et la Suisse est touchée de plein fouet. «Les problèmes ne sont pas nouveaux, ils se sont dessinés», explique Christina Schumacher de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI),

«Le système est en train de voler en éclats à différents endroits en même temps. La sécurité de l'approvisionnement est sur la sellette dans toute l'Europe» Christina Schumacher

Le 15 décembre, près de 100 000 infirmiers et infirmières ont cessé le travail pendant 24 heures en Grande-Bretagne, une première dans l'histoire plus que centenaire de leur syndicat. Les raisons invoquées par les grévistes sont les bas salaires, l'exode massif des professionnels et le surmenage qui résulte de la pénurie de personnel qualifié.

«Les lits s'entassent dans les couloirs», rapporte-t-on dans les cliniques pédiatriques allemandes. «Il n'y a tout simplement pas assez de personnel pour s'occuper de tout le monde», déclare une médecin-chef au Zeit Online. Pendant ce temps, à Munich aussi, les chefs de clinique sont confrontés à une «tâche gigantesque», écrit le Süddeutsche: «Nous devons dire adieu à l'idée que nous aurons suffisamment de personnel soignant dans les années à venir», déclare un directeur d'hôpital. Déjà aujourd'hui, faute de personnel, 500 des 2600 lits de la clinique de Munich seraient bloqués.

Le Standard rapportait à la veille de Noël qu'il ne faut pas «se blesser le disque intervertébral ces prochains jours, car il faudra compter 67 jours avant que l'opération puisse avoir lieu à l'hôpital général de Vienne». Les «informations sur les temps d'attente, le manque de personnel et les lits bloqués» se sont multipliés.

L'ambassadeur de France déclare la guerre à la Suisse

Fin novembre déjà, l'ambassadeur de France à Berne, Frédéric Journès, parlait lui aussi de lits fermés dans les journaux de Tamedia:

«Aujourd'hui, la Haute-Savoie ferme des services entiers de lits parce que nos hôpitaux et nos maisons de retraite manquent de personnel qualifié»

Il en trouve la raison en Suisse: «Nous avons 16 infirmiers pour 1000 habitants, mais seuls 8 travaillent en France. Les 8 autres travaillent en Suisse». En cause, des salaires plus élevés de l'autre côté de la frontière. L'ambassadeur ne veut pas l'accepter : «Quand il s'agit de la santé de centaines de milliers de Français, nous ne pouvons pas rester les bras croisés.»

C'est une déclaration de guerre qui devrait susciter l'inquiétude des responsables hospitaliers suisses. Car, ici aussi, la crise des soins est en marche depuis longtemps - et les problèmes s'aggravent à nouveau de manière dramatique.

En novembre, des enfants malades ont dû être transportés dans des cliniques pédiatriques en dehors de leur canton, parce que leur propre hôpital était surchargé: une vague particulièrement forte du virus RS, qui peut entraîner une détresse respiratoire, combinée à un manque chronique de personnel et à un sous-financement des prestations, a conduit à certains endroits à une surcharge du système.

La première puissante vague de grippe depuis trois ans et la circulation persistante du Covid ont toutefois entraîné de nombreuses hospitalisations chez les adultes. Les vagues de contagion déferlent sur les hôpitaux qui, après deux ans de pandémie, fonctionnent de toute façon au-dessus de leurs limites.

Manque cruel de lits

Le nombre de lits bloqués montre ce que cela signifie. Ils ne sont pas vides par manque de patients. Ils ne peuvent pas être occupés parce qu'il manque du personnel soignant ou des médecins. Il s'agit d'une donnée sur laquelle les hôpitaux n'aiment pas communiquer - mais des chiffres isolés apparaissent.

Ainsi, le Bieler Tagblatt a récemment écrit que le groupe bernois Insel a dû fermer temporairement cette année 150 de ses 1500 lits au total. Le chef du groupe Hirslanden a déclaré au Handelszeitung que 200 des 3200 lits d'hôpitaux étaient fermés. Un porte-parole de l'hôpital cantonal de Saint-Gall a déclaré mardi au Blick:

«Si tous les postes étaient occupés, nous pourrions mettre en service 60 à 80 lits supplémentaires» Le chef du groupe Hirslanden.

Des rapports similaires ont été publiés en Suisse romande. Certaines salles d'opération sont également hors-service.

Un cercle vicieux

La statistique des lits certifiés dans les unités de soins intensifs, publiée par la Confédération, suggère que sur l'année, environ 10% des lits certifiés ne peuvent plus être exploités. Au vu des chiffres disponibles, cet ordre de grandeur devrait également être valable pour les lits d'hôpitaux normaux. Toutefois, les chiffres varient fortement: si, par exemple, comme c'est le cas ces jours-ci, de nombreux employés d'hôpitaux s'infectent eux-mêmes pendant l'épidémie de grippe, il faut temporairement bloquer encore plus de lits.

C'est un cercle vicieux qui pèse encore plus sur les employés restants de l'hôpital et qui fait apparaître un «stress moral».

«Nous essayons de faire fonctionner autant de lits que possible avec un effectif insuffisant, mais cela se fait à nouveau au détriment de notre santé» Une infirmière expérimentée ayant une fonction de direction.

Les patients ressentent également cette pénurie. «Si nous devons fermer des lits, cela signifie aussi que nous ne pouvons pas accueillir les patients régulièrement prévus», explique l'infirmière. «Il se peut donc que nous devions appeler un patient le matin pour lui annoncer que son intervention prévue le jour même ne pourra pas avoir lieu». Et le soulagement n'est pas en vue: «Pour certaines offres d'emploi, nous n'avons tout simplement pas une seule candidature.»

Un milliard pour l'éducation - mais comment stopper l'exode?

Dans l'urgence, les chefs compétents jettent par-dessus bord les bonnes résolutions ou, plus précisément, les principes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ses membres - dont la Suisse - ont adopté en 2010 un code de conduite sur les pratiques de recrutement du personnel de santé à l'étranger. Objectif principal: les pays, notamment les pays riches comme la Suisse, doivent former eux-mêmes leur personnel de santé.

Car la pénurie d'infirmières est un problème mondial:

«Selon les estimations, il manquera 18 millions d'infirmières d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable» L'Office fédéral de la santé publique.

En Suisse, les besoins supplémentaires s'élèvent à environ 65 000 infirmiers et infirmières d'ici 2030, selon les estimations officielles.

Pour la représentante des infirmières et infirmiers, Christina Schumacher, il est clair que «la Suisse ne remplit pas ses obligations internationales». Elle renvoie à un article de l'Aargauer Zeitung sur un casting d'infirmiers à Rome: comme 86 des 500 lits de l'hôpital cantonal d'Aarau sont bloqués, les responsables à Rome veulent recruter de nouveaux collaborateurs.

«C'est comme un domino: nous allons chercher les gens par exemple dans le sud de l'Europe, ces pays recrutent ensuite à leur tour dans des pays plus pauvres - au final, le personnel soignant manque chez les plus pauvres» Christina Schumacher

Toujours est-il qu'un an exactement après le oui du peuple à l'initiative sur les soins infirmiers, le Parlement a approuvé fin novembre les fonds pour une offensive dans ce domaine: la Confédération et les cantons doivent investir jusqu'à un milliard de francs dans la formation au cours des prochaines années. Il s'agissait de la partie incontestée de l'initiative sur les soins, la première étape. Mais elle ne résout pas tout le problème, estime Schumacher: d'où la nécessité de la deuxième étape.

«Plus d'un tiers des infirmières et infirmiers quittent la profession avant l'âge de 24 ans»

Les meilleures conditions de travail se font attendre

Mais c'est justement l'amélioration des conditions de travail qui tarde à être mise en œuvre. Les syndicats et l'association des infirmiers ont certes continué à faire pression l'année suivant la votation: fin novembre, ils ont annoncé qu'environ 300 personnes quittaient chaque mois la profession d'infirmier. Au lieu d'attendre une nouvelle loi, ils demandent des mesures immédiates telles que des augmentations de salaire, plus de vacances, des allocations pour les changements de planning à court terme ou des subventions pour la garde des familles.

Car les syndicats flairent une tactique dilatoire de la part du Conseil fédéral.

En effet, un premier document de discussion contenant des mesures visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur des soins était prévu pour cet automne. Les premiers éléments de référence sont désormais attendus pour fin janvier.

Le Conseil fédéral avait déjà prévenu avant la votation que la mise en œuvre de cette deuxième partie de l'initiative sur les soins serait difficile. Par exemple, un salaire minimum qui devrait être adapté selon les régions. De même, le taux d'encadrement, qui détermine le nombre maximal de patients qu'un soignant peut prendre en charge, varie selon les services et les hôpitaux.

L'objectif est clair: alléger la charge de travail du personnel. La profession devrait ainsi retrouver son attractivité. Toutefois, la crise se poursuit et la situation a tendance à se dégrader jusqu'à ce que les premières mesures portent leurs fruits.