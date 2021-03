Suisse

Les morts du Covid le sont-ils vraiment?



C’est la question que pose «La Liberté» dans un article paru la semaine dernière et qui relate les témoignages de plusieurs familles persuadées d’avoir perdu leur proche pour d’autres raisons que le virus. Or, c’est bien cette cause de décès qui est entrée dans les statistiques.

Un jeune fribourgeois s’étonne que sa grand-mère, qui souffrait d’une anomalie cardiaque et qui est décédée après ses 80 ans, soit répertoriée dans les morts Covid, alors qu’il est persuadé qu’elle n’a jamais eu de symptômes. Seulement un test positif qui fait foi.

Une autre famille, dans le canton de Berne, explique au journaliste de La Liberté que leur défunt grand-père souffrait d’autres pathologie mais figure tout de même dans les statistiques des morts Covid: «Dimanche matin, quand j’ai appelé l’hôpital, on m’a expliqué que mon mari était à l’étage des patients Covid», explique sa veuve. «C’était impossible qu’il ait attrapé le Covid puisqu’il n’était pas sorti de chez nous depuis de longs jours» L’article l’affirme, les données sur la mortalité sont peu fiables et reposent sur des «bases vacillantes».

L’hôpital fribourgeois estime également que la cause du décès peut être difficile à évaluer lorsqu’il y a plusieurs pathologies impliquées. Selon son porte-parole, c’est au médecin qui constate le décès de se prononcer et de remplir les documents nécessaires, comportant les causes primaires et secondaires du décès, qui seront ensuite envoyé à l’OFS. (ade)

