Image: Shutterstock

Guerre en Ukraine, pandémie: les jeunes et les enfants souffrent du stress

La pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont impacté les jeunes dans leur développement psychique. Pro Juventute tire la sonnette d'alarme.

Le stress psychologique a augmenté chez les enfants et adolescents. Pro Juventute et l'ensemble des jeunesses de partis ont organisé jeudi matin une action spéciale sur la Place fédérale pour attirer l'attention des pouvoirs publics, notamment des cantons.

Dès les premières heures de la matinée, un téléphone géant repose devant le Palais fédéral. Il symbolise la forte augmentation des consultations au numéro 147 de Pro Juventute. Au cours des deux dernières années, celles-ci ont augmenté de 34%, indique la fondation dans un communiqué.

Les jeunesses de tous les partis présentes sur place avec Pro Juventute, ont ainsi voulu rendre attentif à la multicrise du moment et son impact sur les jeunes générations. La pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine et la crise énergétique affectent les enfants et les jeunes dans leur développement psychique.

Les consultations pour pensées suicidaires se maintiennent à un niveau élevé de sept à huit consultations par jour. Particulièrement alarmant: les interventions de crise ont fortement augmenté. Fin août 2022, 100 interventions de crise avaient été effectuées, contre 86 l'an denier pour la même période. En 2020, il y en avait 96 sur l’ensemble de l’année.

(jod/ats)