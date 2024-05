Les Suisses mangent trop de viande, selon Quatre Pattes. image: keystone

Les Suisses ont déjà mangé «trop de viande» cette année

C'est, du moins, ce que soutient l'association animalière Quatre Pattes, qui estime que les Suisses consomment trois fois plus de viande que notre planète ne peut le supporter. Les effets sont néfastes, tant pour l'environnement que pour la santé.

Les Suisses aiment la viande. Selon des données relatives à 2022, chaque Helvète en avale quelque 50 kilos par année, ce qui correspond à peu près à un kilo par semaine.

Pour Quatre Pattes, c'est beaucoup trop. L'association de protection des animaux a calculé que notre pays vient tout juste de consommer l'ensemble de la quantité de viande recommandée pour toute l'année. Selon ses calculs, cette sorte de jour du dépassement carné tombe ce jeudi 2 mai. Un «seuil critique» atteint environ deux mois avant la moyenne mondiale (24 juin).

Comment cette date a-t-elle été fixée? Quatre Pattes explique s'être basées sur les recommandations «scientifiquement fondées» de la commission EAT-Lancet, composée d'experts internationaux en nutrition, santé et développement durable. Le groupe estime que la quantité de viande mangée chaque semaine ne devrait pas dépasser les 301 grammes.

Cette quantité prend en compte l'impact de la consommation de viande sur la santé humaine, ainsi que sur l'environnement. Pour adhérer à ces critères, la Suisse devrait réduire sa consommation d'un tiers.

«La consommation de viande trois fois trop élevée de la Suisse est néfaste pour notre santé, pour le climat et surtout pour les animaux» Nicolas Roeschli, Quatre Pattes Suisse

Une forte consommation de viande a un «impact important sur la santé», rappelle Quatre Pattes. Selon un rapport mandaté par l’Office fédéral de la santé et des affaires vétérinaires (OSAV), elle augmenterait «les risques de maladies cardiovasculaires, de cancer colorectal et de diabète du type II».

Une activité très polluante

La deuxième «victime» de la surconsommation de viande est l'environnement, poursuit l'association. En effet, l'élevage est à l'origine de 10% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre en Suisse, selon les données publiées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en 2023. Soit plus que le transport aérien international, la navigation ou l'incinération des déchets.

Au niveau global, les animaux de rente rejettent l’équivalent de 3,1 milliards de tonnes de CO 2 dans l’atmosphère chaque année. S’ils étaient un pays, ils seraient le plus grand producteur de gaz à effet de serre après la Chine et les Etats-Unis.

Surtout, ils sont responsables de la majorité des émissions de méthane, un gaz ayant un pouvoir de réchauffement plus de 80 fois supérieur à celui du CO 2 sur une période de 20 ans.

A la lumière de ces observations, Quatre Pattes appelle à réduire la consommation de viande en Suisse:

«Suivre les recommandations de Eat-Lancet permettrait de respecter les limites de la planète, mais également de favoriser la santé de la population» Quatre Pattes

