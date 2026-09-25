Le président du Centre Suisse a une idée pour freiner la hausse des primes
Philipp Matthias Bregy réclame une «pyramide des soins» de santé claire. Le président du Centre Suisse a déclaré au Blick:
Le système tarifaire doit être conçu de manière à ce que les patients soient pris en charge avec un niveau de soins approprié. On se rend d'abord à la pharmacie, puis chez le médecin généraliste en cas de symptômes plus graves, et ce n'est qu'en cas de nécessité que l'on consulte un spécialiste ou que l'on se rend à l'hôpital, a déclaré Bregy dans un entretien publié vendredi. Le nouveau système tarifaire Tardoc n'est pas encore suffisamment équilibré, en particulier pour les médecins généralistes.
Selon son président, le Centre Suisse souhaite freiner la hausse des primes d’assurance maladie grâce à un plan en cinq points. Outre un renforcement des soins de base, Bregy plaide pour que les remises sur les médicaments soient systématiquement répercutées sur les assurés. Il a ajouté:
Le président du Centre Suisse réclame davantage d’incitations à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Il faut éviter les doublons de prestations médicales. «Si le médecin généraliste a réalisé une radiographie, le spécialiste n’a pas besoin de la refaire», a déclaré Bregy. Ainsi, un dossier médical électronique s'avère nécessaire. (sda/ats/svp)