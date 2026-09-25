Philipp Matthias Bregy souhaite instaurer une pyramide des soins. Keystone

Le président du Centre Suisse a une idée pour freiner la hausse des primes

Le président du Centre Suisse veut freiner la hausse des primes. Dans une interview accordée au Blick, il explique comment il compte instaurer une «pyramide des soins claire».

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Philipp Matthias Bregy réclame une «pyramide des soins» de santé claire. Le président du Centre Suisse a déclaré au Blick:

«Les gens doivent consulter un spécialiste ou se rendre à l'hôpital bien trop tôt, car les soins de base sont parfois insuffisants»

Le système tarifaire doit être conçu de manière à ce que les patients soient pris en charge avec un niveau de soins approprié. On se rend d'abord à la pharmacie, puis chez le médecin généraliste en cas de symptômes plus graves, et ce n'est qu'en cas de nécessité que l'on consulte un spécialiste ou que l'on se rend à l'hôpital, a déclaré Bregy dans un entretien publié vendredi. Le nouveau système tarifaire Tardoc n'est pas encore suffisamment équilibré, en particulier pour les médecins généralistes.

Selon son président, le Centre Suisse souhaite freiner la hausse des primes d’assurance maladie grâce à un plan en cinq points. Outre un renforcement des soins de base, Bregy plaide pour que les remises sur les médicaments soient systématiquement répercutées sur les assurés. Il a ajouté:

«Le principe suivant doit s’appliquer: quiconque ne répercute pas les remises sans justification sera sanctionné»

Le président du Centre Suisse réclame davantage d’incitations à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Il faut éviter les doublons de prestations médicales. «Si le médecin généraliste a réalisé une radiographie, le spécialiste n’a pas besoin de la refaire», a déclaré Bregy. Ainsi, un dossier médical électronique s'avère nécessaire. (sda/ats/svp)