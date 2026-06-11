Serena Williams, de retour sur le circuit, est l'égérie d'une entreprise proposant des piqûres amaigrissantes. image: watson

Le produit «miracle» que promeut Serena Williams présente des risques

L'Américaine (44 ans), de retour sur le circuit, est l'égérie d'une entreprise qui propose des piqûres amaigrissantes. Celles-ci peuvent avoir des conséquences néfastes pour les athlètes de haut niveau.

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Les fans de tennis ne parlent que d'une chose cette semaine: le retour sur le circuit de Serena Williams, près de quatre ans après son dernier match.

La légende américaine (44 ans), 23 titres du Grand Chelem en simple, l'a parfaitement réussi ce mardi: elle a remporté un 8e de finale en double au tournoi sur gazon du Queen's, avec sa partenaire Victoria Mboko, 25 ans plus jeune qu'elle. Une victoire en deux manches (7-6, 6-2) contre le duo Erin Routliffe/ Nicole Melichar. Fait extrêmement rare: les (grandes) tribunes de l'enceinte londonienne étaient pleines à craquer pour une rencontre de double féminin. Preuve de l'énorme engouement autour de ce come back de Serena Williams.

L'arène principale du Queen's affichait complet ce mardi, un fait très rare pour un match de double féminin. Image: keystone

Les plus attentifs des (télé)spectateurs auront remarqué un changement chez l'Américaine: elle a perdu du poids. 15 kilos en un an, fait-elle savoir. Serena Williams l'avoue aussi: elle n'a pas lâché ces kilos uniquement en faisant du sport. La septuple lauréate de Wimbledon explique tout cela sur le site web de Ro, une société médicale en ligne, dont elle est l'égérie.

La tenniswoman a fait ces fameuses piqûres «miracles» – vendues par cette entreprise – qui font maigrir, très prisées notamment aux Etats-Unis. Ro précise sur son site:

«Serena a choisi Ro pour poursuivre sa perte de poids. Elle a utilisé les flacons et stylos injecteurs»

On ne sait toutefois pas quelle marque a utilisé la star, car Ro propose toutes les plus célèbres: Ozempic, Wegovy, Zepboung.

Serena Williams vante les piqûres amaigrissantes de Ro 📺 Vidéo: extern / rest/Ro

La lourdeur des déplacements sur le terrain de Serena Williams, liée à une masse imposante pour une tenniswoman pro, a plusieurs fois été pointée du doigt durant sa carrière. Mais c'est après la grossesse de sa deuxième fille, Adira River (née en 2023), que l'Américaine a décidé de faire ces piqûres amaigrissantes.

Sur le site de Ro, elle les vante en affirmant qu'elle a désormais «plus d'énergie pour mes entraînements et mes enfants» et qu'elle «bouge mieux maintenant», grâce à des articulations moins sollicitées. Serena Williams surenchérit:

«Je me sens mieux qu'avant. Je suis en meilleure santé»

Apport énergétique et muscles à surveiller

Le produit dans ces piqûres «miracles»? Le sémaglutide, une hormone synthétique qui coupe l'appétit en accélérant la satiété.

L'Equipe, qui a publié un article approfondi sur le sujet en interrogeant des experts, souligne:

«Ce médicament permet de perdre du poids drastiquement»

Serena Williams, égérie de l'entreprise Ro dont elle utilise elle-même les produits. image: ro.co

«Ce sont des produits fantastiques du point de vue de la physiologie humaine pour l'alimentation», appuie dans le quotidien sportif français Gérard Dine, spécialiste en biotechnologie. Il ajoute:

«Ça peut être très positif si c'est bien encadré pour traiter de l'obésité ou du diabète de type 2»

Car oui, pour la perte de poids, ces piqûres sont généralement prescrites seulement aux personnes qui ont un fort surpoids (obésité). Pas aux athlètes de haut niveau qui voudraient juste s'affiner un peu. Et ce même si une perte de poids – même légère – peut leur offrir des avantages (davantage de mobilité, articulations moins sollicitées).

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«Il n'existe aucun recul sur l'utilisation de ce produit dans une pratique sportive intense comme cela pourrait être le cas pour Serena Williams», fait savoir L'Equipe. Or, pour un sportif d'élite, avoir l'appétit coupé peut entraîner des désagréments. En ne mangeant plus, il y a le risque pour l'athlète de ne pas ingurgiter suffisamment d'énergie (calories) pour tenir un effort soutenu. Valentin Lacroix, nutritionniste dans le sport de haut niveau, prévient dans le média français:

«Si tu prends ce médicament dans des phases d'entraînement intenses, tu vas avoir des déficits»

Lacroix met en avant un autre risque pour les sportifs d'élite qui prendraient ces piqûres de sémaglutide: la fonte de la masse musculaire. Ce qui est évidemment problématique en tennis, et dans beaucoup d'autres disciplines.

«Les risques sont déjà relatés dans la littérature pour les malades sur la fonte musculaire, car ça coupe vraiment l'appétit. Si tu ne fais pas de musculation, tu perds de la force et de la masse. C'est un vrai frein à la performance.» Valentin Lacroix, nutritionniste

Serena Williams (premier plan) et Victoria Mboko défieront la paire Siegemund/Fernandez, jeudi en quart de finale du Queen's. Image: keystone

Reste aussi cette question: ces piqûres, actuellement pas considérées comme un produit dopant, le deviendront-elles bientôt? «L'AMA (agence mondiale antidopage) surveille actuellement l'Ozempic et il est possible que son statut évolue à l'avenir», a indiqué à L'Equipe l'organisme en charge de la lutte antidopage dans le tennis.

Quant aux possibles problèmes d'apports énergétiques et de perte de muscles, aucun doute que Serena Williams – 95 millions de dollars de gains en carrière – peut s'entourer d'un staff compétent pour la conseiller au mieux.