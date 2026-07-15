Voici le saumon fumé en question. Image: montage watson

Migros alerte: ne consommez surtout pas ce saumon

Migros rappelle du saumon fumé dans toute la Suisse en raison d'un risque de listeria. Le produit n'est plus en vente, mais sa date de consommation court jusqu'au 25 juillet 2026.

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Migros rappelle un lot de découpes de saumon fumé vendu dans toute la Suisse après la détection de bactéries du genre Listeria lors d'un contrôle. Le distributeur demande à sa clientèle de ne pas consommer le produit.

Le rappel concerne les Découpes de saumon d'élevage Migros (numéro d'article 2513.604.000.00), commercialisées dans les magasins Migros ainsi que sur Migros Online. Les produits portent les dates limites de consommation des 15, 16, 23, 24 et 25 juillet 2026 et étaient vendus 4,95 francs. Migros a immédiatement retiré ces produits de la vente:

«En collaboration avec l'autorité cantonale compétente chargée de l'application de la loi, Migros procède au rappel du produit Tranches de saumon fumé MIGROS en raison de la présence avérée de Listeria monocytogenes.» Bureau fédéral de la consommation (BFC)

Des symptômes proches de la grippe avec la listera

La présence de listeria peut présenter un risque pour la santé. Une infection peut provoquer des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, notamment de la fièvre, des maux de tête et des nausées.

Le distributeur recommande aux personnes enceintes ainsi qu'aux personnes immunodéprimées de consulter rapidement un médecin si elles présentent de tels symptômes après avoir consommé ce saumon.

La Migros remboursera ce saumon fumé

Les clients en possession du produit concerné sont invités à le rapporter dans un magasin Migros, où il leur sera intégralement remboursé. Les personnes ayant commandé ces découpes de saumon sur Migros Online seront quant à elles contactées directement par le service clientèle afin d'obtenir le remboursement. (hun)