Les HUG cessent de recruter des infirmières en France

La lettre d'intention précise que la mise en oeuvre de ses dispositions fera l'objet d'une information annuelle des parties. L'idée est de suivre l'évolution des flux de personnels de santé au sein de la région frontalière et de développer des actions communes pour garantir un accès aux soins équitable et de qualité, tout en respectant l'accord sur la libre circulation des personnes. (chl/ats)

Les HUG pourront toutefois recruter des personnes qui leur adressent une candidature spontanée ou qui répondent à leurs offres d'emploi , a indiqué le Département de la santé et des mobilités (DSM). Pour pallier la pénurie, leur stratégie en matière de ressources humaines vise à mieux fidéliser le personnel soignant via l'amélioration de la qualité de vie au travail, une meilleure planification des horaires ou encore une meilleure gestion de la relève.

Selon ce document, les HUG s'abstiennent depuis plusieurs années de procéder à un démarchage proactif auprès de ces établissements. Reste que le personnel soignant provenant de l'Ain et de la Haute-Savoie a augmenté dans les cantons de Genève et de Vaud, où les salaires sont plus élevés. Selon l'Observatoire transfrontalier des professionnels de santé, les HUG comptent 52,4% d'infirmiers diplômés en France et qui y résident.

«Les HUG éviteront de recourir, dans toute la mesure du possible, à du personnel de soins en fonction dans lesdites institutions membres des Groupements hospitaliers de territoire Haute-Savoie Pays de Gex, Léman Mont-Blanc et Bresse Haut-Bugey et notamment le démarchage direct.»

Rösti magouille les chiffres pour défendre une aberration

Les Suisses voteront le 24 novembre sur l'élargissement des autoroutes, alors que les ravages de la crise climatique sont chaque jour plus évidents. Une idée ridicule, défendue de manière douteuse par le ministre des transports.

Si on y réfléchissait un instant, on crierait à la mauvaise blague. Alors que les effets de la crise climatique n'ont jamais été aussi présents et violents, y compris sous nos latitudes - il suffit de penser aux victimes des intempéries qui ont frappé notre pays cet été - que les records de température s'enchaînent et que les preuves scientifiques sont chaque jour plus irréfutables, la Suisse s'apprête à voter pour élargir les autoroutes.