L'ail des ours à un cousin mortel: voici comment le reconnaitre

L'ail des ours et le colchique d'automne: deux plantes qui se ressemblent beaucoup à un détail près. La seconde peut en effet provoquer des intoxications potentiellement mortelles. Voici comment différencier ces deux plantes.

Plus de «Suisse»

La saison de l'ail des ours bat son plein. Avec ses feuilles juteuses à l'odeur prononcée, il embaumera les forêts et les prairies jusqu'en mai. Cette saison, c'est aussi celle du colchique d'automne, une plante toxique, qui ressemble à bien des égards à l'ail des ours.

Les deux plantes ont des feuilles ovales – et poussent souvent à proximité immédiate. Cela entraîne régulièrement des confusions qui se soldent par des intoxications, parfois mortelles. Sur les dix à quinze dernières années, Tox Info Suisse a enregistré deux fois plus de demandes concernant d'éventuelles méprises.

Un couple meurt après s'être trompé En Autriche, un couple de personnes âgées a succombé à une intoxication. Il voulait récolter de l'ail des ours. Mais il a confondu les feuilles avec celles de son cousin toxique. En Suisse aussi, la prudence est de mise lors de la cueillette sauvage.



Il n'est pas toujours facile de distinguer les deux plantes. Image: tox info suisse

Ail des ours ou colchique? Les différences:

Odeur

Lorsqu'on le froisse, l'ail des ours a une odeur d'ail, contrairement au colchique d'automne. Mais attention: le test olfactif ne fonctionne qu'une seule fois. En effet, après avoir touché l'ail des ours, les doigts conservent son odeur intense – et cela peut donc fausser le résultat.

Feuilles

Les feuilles de l'ail des ours ont la face arrière mate. Chez le colchique d'automne, les deux face sont brillantes.

Tige

On reconnaît l'ail des ours à la fine tige au pied des feuilles. Les feuilles des colchiques d'automne, elles, poussent à même le sol.

Conseil pour la cueillette

Eviter la lisière de forêt, car l'ail des ours et les colchiques d'automne y poussent souvent côte à côte. Il est préférable de les ramasser à l'intérieur des bois.

Tox Info Suisse Si vous avez des nausées, des vomissements ou des diarrhées après avoir mangé de l'«ail des ours» que vous avez cueilli vous-même, contacte immédiatement la centrale de la fondation au 145.

(Adaptation française: Valentine Zenker)