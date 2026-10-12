beau temps
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Cette maladie méconnue provoque des fractures en Suisse

L&#039;ostéoporose, qui touche surtout les femmes, mal diagnostiquée
L'ostéoporose est une maladie rhumatismale des os (image d'illustration).Image: Shutterstock

Cette maladie méconnue provoque des fractures en Suisse

L'ostéoporose reste mal diagnostiquée dans le pays. A partir de 50 ans, une femme sur deux et un homme sur cinq subissent une fracture osseuse due à cette maladie.
12.10.2026, 10:3012.10.2026, 10:30

L'ostéoporose reste souvent non diagnostiquée et insuffisamment traitée en Suisse, selon la Ligue suisse contre le rhumatisme. Quelque 684 000 femmes qui en souffrent dans le pays ne reçoivent aucun traitement, selon l'International Osteoporosis Foundation (IOF).

A l'occasion de la Journée mondiale du rhumatisme, la Ligue lance la première campagne nationale consacrée à cette maladie rhumatismale des os afin de sensibiliser la population à la santé des os et propose un nouveau test d'évaluation du risque. A partir de 50 ans, une femme sur deux et un homme sur cinq subissent au cours de leur vie une fracture osseuse due à l'ostéoporose, indique l'organisation dans un communiqué. La maladie peut toutefois évoluer pendant des années sans provoquer de symptômes.

Voici quand la vague de grippe va commencer en Suisse
Voici quand la vague de grippe va commencer en Suisse

Même après une fracture, des examens ciblés ne sont souvent pas réalisés, constate la Ligue suisse contre le rhumatisme. Cette lacune dans la prise en charge entraîne des fractures qui pourraient être évitées.

Evaluer tôt sa santé osseuse

La Suisse manque jusqu'ici d'une large sensibilisation à cette maladie, selon l'organisation. Sa campagne mise sur des situations de la vie quotidienne plutôt que sur des images médicales, avec des slogans tels que «Aucun monde n'est assez rembourré pour des os fragiles» ou «Aucun monde n'est assez doux pour des os fragiles».

La campagne invite la population à évaluer suffisamment tôt sa santé osseuse. L'objectif est d'inciter chacun à s'intéresser plus précocement à l'état de ses os et aux éventuels facteurs de risque d'ostéoporose. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Des scientifiques créent des souris avec de la fourrure de mammouth
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
Quarante dessins originaux de Titeuf seront vendus aux enchères à Bâle
Le célèbre écolier de Zep sera à l’honneur mercredi lors d’une vente inédite en Suisse. Certaines œuvres du dessinateur genevois sont estimées jusqu’à 25 000 francs.
Titeuf passe sous le marteau. Quarante œuvres originales de Zep consacrées au célèbre écolier à la mèche blonde seront mises aux enchères mercredi à Bâle, lors de la première vente entièrement dédiée au personnage créé par le dessinateur genevois.
L’article