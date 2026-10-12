L'ostéoporose est une maladie rhumatismale des os (image d'illustration). Image: Shutterstock

Cette maladie méconnue provoque des fractures en Suisse

L'ostéoporose reste mal diagnostiquée dans le pays. A partir de 50 ans, une femme sur deux et un homme sur cinq subissent une fracture osseuse due à cette maladie.

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L'ostéoporose reste souvent non diagnostiquée et insuffisamment traitée en Suisse, selon la Ligue suisse contre le rhumatisme. Quelque 684 000 femmes qui en souffrent dans le pays ne reçoivent aucun traitement, selon l'International Osteoporosis Foundation (IOF).

A l'occasion de la Journée mondiale du rhumatisme, la Ligue lance la première campagne nationale consacrée à cette maladie rhumatismale des os afin de sensibiliser la population à la santé des os et propose un nouveau test d'évaluation du risque. A partir de 50 ans, une femme sur deux et un homme sur cinq subissent au cours de leur vie une fracture osseuse due à l'ostéoporose, indique l'organisation dans un communiqué. La maladie peut toutefois évoluer pendant des années sans provoquer de symptômes.

Même après une fracture, des examens ciblés ne sont souvent pas réalisés, constate la Ligue suisse contre le rhumatisme. Cette lacune dans la prise en charge entraîne des fractures qui pourraient être évitées.

Evaluer tôt sa santé osseuse

La Suisse manque jusqu'ici d'une large sensibilisation à cette maladie, selon l'organisation. Sa campagne mise sur des situations de la vie quotidienne plutôt que sur des images médicales, avec des slogans tels que «Aucun monde n'est assez rembourré pour des os fragiles» ou «Aucun monde n'est assez doux pour des os fragiles».

La campagne invite la population à évaluer suffisamment tôt sa santé osseuse. L'objectif est d'inciter chacun à s'intéresser plus précocement à l'état de ses os et aux éventuels facteurs de risque d'ostéoporose. (jzs/ats)