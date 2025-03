Toujours plus de Suisses vivent à l'étranger: voici leurs pays favoris

Les expatriés suisses sont en hausse: +13 300 en un an, atteignant 826 700. Trois quarts ont plusieurs nationalités.

Plus de «Suisse»

On n'est pas certain que la vie des Suisses de l'étranger ressemble à ça... mais il fallait bien une image. Image: Shutterstock

Les Suisses aiment l'air d'ailleurs. L'an dernier, ils ont été 13 300 de plus à s'installer à l'étranger, portant le nombre des expatriés à 826 700 (+1,6%). Trois quarts des Suisses de l'étranger possèdent plusieurs nationalités, selon les dernières données de l'OFS.

Voici le top 5 des pays où on retrouve le plus de Suisses:



France. Allemagne. Etats-Unis. Italie. Canada.

Notons, en dehors de ce top, que 64% des Helvètres installés à l'étranger vivent en Europe. Là, les plus grandes communautés résident en France (212 100), en Allemagne (101 000), en Italie (52 600), au Royaume-Uni (40 900) et en Espagne (27 300), montre l'enquête de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée vendredi.



Pour avoir plus d'infos 👇

Quelque 296 200 ressortissants suisses sont établis dans d'autres régions du monde, soit 16% en Amérique du Nord, 7% en Amérique latine et Caraïbes, 7% en Asie, 4% en Océanie et 2% en Afrique. La plus grande communauté de Suisses hors d'Europe réside aux Etats-Unis où l'on recense 84 700 personnes. Le Canada et l'Australie se trouvent en deuxième et troisième position.

Parmi les Suisses de l'étranger, 21% ont moins de 18 ans, 55% sont âgés de 18 à 64 ans et 24% ont 65 ans ou plus. Par rapport à 2023, leur nombre a augmenté dans toutes les classes d'âge. Parmi les pays avec de grandes communautés suisses, la Thaïlande (43%), le Portugal (36%), l'Afrique du Sud (33%) et l'Espagne (33%) se démarquent avec une part importante de seniors, note l'OFS.

Parmi les Suisses de l'étranger, les trois quarts possèdent au moins une nationalité supplémentaire. La part de Suisses plurinationaux est la plus élevée en Amérique latine et Caraïbes (84%), en Océanie (81%) et en Amérique du Nord (79%).

L'Argentine et le Chili affichent les parts les plus importantes avec respectivement 95% et 92%. La part des Suisses possédant plusieurs nationalités est particulièrement faible en Asie et en Afrique. En Thaïlande, cette part atteint par exemple 37%.

Dans l'ensemble, la part des Suisses plurinationaux vivant à l'étranger est la plus importante chez les moins de 18 ans (85%), puis les 18 à 64 ans (75%) et enfin les 65 ans ou plus (65%). (jah/ats)