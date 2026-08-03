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Eclipse solaire du 12 août: comment l'observer en Suisse

The moon covers the sun as it creates a total eclipse, Monday, August. 21, 2017, in Cerulean, Ky. At the 3 o&amp;#039;clock position is a prominent solar flare. (AP Photo/Timothy D. Easley)
L'image d'une éclipse totale, prise aux Etats-Unis, le 21 août 2017.Image: FR43398 AP

Une éclipse solaire arrive: voici comment l'observer en Suisse

Le 12 août 2026, une éclipse solaire se produira au moment du coucher du soleil. Lors de cet événement exceptionnel, le soleil sera partiellement recouvert par la lune. Voici comment observer ce phénomène en Suisse.
03.08.2026, 15:0303.08.2026, 15:03

La dernière éclipse solaire comparable observable en Suisse remonte à 1999. Le spectacle céleste de cette année sera visible comme éclipse solaire totale au-dessus de l'Islande et du nord de l'Espagne; depuis la Suisse, il faudra se contenter d'une éclipse partielle. On vous dit tout ce qu'il faut savoir avant le 12 août.

Pour tout savoir:
Quand a lieu l'éclipse solaire?
Où puis-je voir l'éclipse solaire totale?
Comment se forme une éclipse solaire?
Combien de temps dure l'éclipse solaire?
Quels types d'éclipses solaires existe-t-il?
Pourquoi faut-il porter des lunettes?
Quand auront lieu les prochaines éclipses?

Quand a lieu l'éclipse solaire?

Le 12 août 2026, une éclipse solaire partielle sera visible en Suisse. Le phénomène apparaîtra environ entre 19h et 21h. L'éclipse atteindra son apogée à 20h18, moment où la lune recouvrira le soleil à 91%. Le phénomène sera particulièrement bien visible depuis des sites en hauteur offrant une vue dégagée sur le ciel.

Où puis-je voir l'éclipse solaire totale?

L'éclipse solaire totale ne sera visible que sur un arc étroit de moins de 300 kilomètres. Pour observer l'éclipse solaire totale, il faudra donc se rendre au Groenland, en Islande ou en Espagne.

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La visualisation animée de l'éclipse solaire du 12 août 2026.Image: nasa

Comment se forme une éclipse solaire?

Une éclipse solaire se produit lorsque la lune se place entre le soleil et la Terre, occultant ainsi partiellement ou totalement la lumière de notre étoile. Ce phénomène n'est possible qu'à la nouvelle lune, phase durant laquelle notre satellite se trouve entre la notre planète et notre étoile.

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Cependant, comme l'orbite lunaire est inclinée d'environ cinq degrés par rapport à l'orbite terrestre, une éclipse solaire ne se produit pas à chaque nouvelle lune. Ainsi, de notre point de vue, la lune se trouve souvent au-dessus ou en dessous du disque solaire et passe habituellement, vue depuis la Terre, au-dessus ou en dessous du soleil. On ne peut donc observer une éclipse solaire que lorsque le soleil, la lune et la Terre sont alignés de manière quasi exacte.

Carte explicative de l&#039;éclipse solaire totale du 12 août 2026.
Carte explicative de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026.Image: SHERINE ELSAYARY / AFP

Combien de temps dure l'éclipse solaire?

Chaque éclipse solaire a une durée différente. Alors que le spectacle dans son ensemble dure environ deux heures, le moment de la totalité ne dure que quelques minutes. En ce sens, l'éclipse solaire totale du 12 août ne devrait durer qu'à peine deux minutes.

7 minutes et 8 secondes: c'est la durée d'éclipse totale la plus longue jamais mesurée à ce jour, observée le 20 juin 1955 aux Philippines. En théorie, un tel événement pourrait durer 7 minutes et 33 secondes. La future éclipse solaire du 16 juillet 2186, dans l'Atlantique central, s'en approchera de très près avec une durée de 7 minutes et 29 secondes, et restera ainsi détentrice du record pour les 1469 prochaines années.

Quels types d'éclipses solaires existe-t-il?

Lors d'une éclipse solaire totale, l'observateur se trouve dans le cône d'ombre de la lune, qui recouvre alors complètement le soleil.

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On parle d'éclipse solaire partielle lorsque le disque lunaire ne recouvre qu'une partie de l'étoile. Dans ce cas, seule la pénombre de la lune atteint la Terre.

10.06.2021, Nordrhein-Westfalen, K�ln: Nur ein kleiner Teil der Sonne wird bei einer Partiellen Sonnenfinsternis vom Mond verdeckt. Das Bild wurde mit einem Teleskop mit 2000mm Brennweite und einer Ni ...
L'éclipse solaire partielle du 10 juin 2021, dans l'ouest de l'Allemagne.Image: DPA

Dans le cas d'une éclipse solaire annulaire, la lune se place entièrement devant le soleil alors qu'elle se trouve proche de son point le plus éloigné de la Terre (apoapside), si bien qu'elle ne parvient pas à recouvrir complètement l'astre.

A &amp;#039;ring of fire&amp;#039; solar eclipse is seen from Tatacoa Desert, Colombia, Saturday, Oct. 14, 2023. The annular eclipse dimmed the skies over parts of the western U.S. and Central and Sou ...
Une image de l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023, en Colombie.Image: AP

Pourquoi faut-il porter des lunettes?

Regarder directement le soleil peut être très dommageable pour la rétine. C'est pourquoi il est important de porter des lunettes de protection spécialement conçues pour l'observation de ces impressionnants événements célestes.

Des lunettes de soleil ordinaires ne suffisent pas pour observer l'éclipse solaire. Elles laissent passer trop de lumière et mettent ainsi les yeux en danger.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande des lunettes de protection certifiées et conformes à la norme ISO 12312-2:2015. Elles sont disponibles chez les opticiens ou dans divers magasins en ligne.

Des lunettes pour éclipse solaire de la marque Bresser.
Des lunettes pour éclipse solaire de la marque Bresser.Image: exlibris

Quand auront lieu les prochaines éclipses?

La prochaine éclipse solaire totale ne sera visible en Suisse que le 3 septembre 2081. Une éclipse solaire partielle sera en revanche à nouveau visible en Suisse aux dates suivantes:

  • 2 août 2027
  • 26 janvier 2028
  • 1er juin 2030
  • 20 mars 2034

La dernière éclipse solaire totale observable en Suisse remonte au 22 mai 1774. Lors de l'éclipse du 11 août 1999, le soleil n'avait, en effet, vu depuis la Suisse, pas été totalement recouvert par la lune. (trad. ysc)

Members of Swiss Government with Federal President Ruth Dreifuss, center, following the eclipse in a balcone on the house of parliament in Berne, August 11, 1999. (KEYSTONE/Reuters Pool/Ruben Sprich)
Des membres du gouvernement suisse observent l'éclipse solaire depuis un balcon du bâtiment du Parlement à Berne, le 11 août 1999.Image: KEYSTONE REUTERS POOL
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