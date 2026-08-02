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Le Verbier Festival bat un record avec 50 000 billets vendus

Des musiciens de la Verbier Festival Academy en concert sur une terrasse lors du Verbier Festival en juillet 2021. (archives)
Le rendez-vous valaisan a proposé 236 concerts et événements, avec une programmation réunissant de grandes figures de la musique classique et de jeunes talents venus du monde entier.Keystone

Le Verbier Festival bat un record avec 50 000 billets vendus

La 33e édition du rendez-vous valaisan s'est achevée sur un succès inédit. Plus de 50 000 billets ont trouvé preneur et 27 concerts ont affiché complet durant 18 jours de festivités.
02.08.2026, 19:2102.08.2026, 19:21

Le Verbier Festival a achevé dimanche sa 33e édition après 18 jours de musique dans les Alpes suisses, marquée par une affluence record. Plus de 50 000 billets ont été vendus et 27 concerts ont affiché complet, selon les organisateurs.

Le rendez-vous valaisan a proposé 236 concerts et événements, avec une programmation réunissant de grandes figures de la musique classique et de jeunes talents venus du monde entier. Des chefs comme Esa-Pekka Salonen, Simon Rattle, Lahav Shani ou Daniel Harding, ainsi que des solistes parmi lesquels Martha Argerich, Joshua Bell, Khatia Buniatishvili ou András Schiff, ont participé à cette édition.

Avec plus de 50 000 billets émis, le festival a enregistré son meilleur résultat de billetterie depuis sa création, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué publié dimanche soir. Vingt-sept concerts ont affiché complet, dont 12 à la Salle des Combins et 15 à l’Église de Verbier.

Trois opéras de Mozart, Bartok et Verdi

La programmation 2026 a également mis à l’honneur trois opéras, avec «Così fan tutte» de Mozart, «Le Château de Barbe-Bleue» de Bartok et «La Traviata» de Verdi. Le Verbier Festival Chamber Orchestra a par ailleurs célébré ses 20 ans avec un concert gratuit proposé au public.

La formation des jeunes artistes reste l’un des piliers du festival. L’Academy a reçu un nombre record de plus de 2400 candidatures provenant de 81 pays, avant de réunir 227 jeunes musiciens issus de 43 pays dans ses programmes de formation.

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Les activités destinées à élargir l’accès à la musique ont également rencontré un succès important. L’Academy a proposé une centaine de masterclasses gratuites, dont 70% ont affiché complet, tandis que le programme «Unlimited Music» (UNLTD) a présenté 40 événements dans différents lieux de Verbier et en plein air. VF KIDS a de son côté proposé 32 activités pour le jeune public, en complément des ateliers menés durant l’année scolaire avec les écoles du Valais.

Après cette édition record, le Verbier Festival entend poursuivre son développement international. Les organisateurs ont confirmé la reconduction du partenariat avec Shenzhen, en Chine, où un festival d’hiver doit continuer à se développer. Des tournées du Verbier Festival Chamber Orchestra sont également prévues au Japon, en Europe et aux Etats-Unis. (tib/ats)

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