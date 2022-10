«L’exploration aujourd’hui, ce n’est pas découvrir de nouveaux territoires, mais trouver de nouvelles manières de penser et d’agir»

Un programme cohérent pour celui qui est psychiatre de formation. Et de rajouter:

«On est dans une dépression collective gravissime. Il faut réveiller les gens et leur dire qu’il y a des solutions»

Dans une interview donnée au même journal, Bertrand Piccard indique qu'il veut, par ce projet, rassurer et donner de l'espoir aux gens qui souffrent d'éco-anxiété:

Le Vaudois l'a annoncé à l'occasion du Forum des 100, organisé par le quotidien romand Le Temps . L'appareil devrait mesurer 150 mètres de long et être opérationnel dans les trois ans. L'explorateur y a d'ailleurs précisé que l'engin fonctionnerait uniquement au solaire (again).

Notre Bertrand Piccard national n'a pas encore vidé son réservoir à idées, dès qu'il s'agit de faire le tour de la terre. Après une montgolfière et un avion solaire, c'est désormais en zeppelin que le gentleman-scientifique-aventurier helvétique de 64 a décidé de se lancer à travers le globe.

Piccard va faire un nouveau tour du monde et cette fois-ci, ce sera en...

Le scientifique et explorateur vaudois Bertrand Piccard a annoncé son nouveau projet-aventure à l'occasion du Forum des 100: un tour du monde en zeppelin.

