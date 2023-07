Decathlon rappelle des produits potentiellement mortels

Mauvais timing en pleine période estivale. L'enseigne de sport et de loisirs a appelé vendredi les clients suisses à ne plus utiliser plusieurs bouées pour bébé vendues cette année. Elles comportent un risque pour la vie de leurs jeunes utilisateurs.

Plus de «Suisse»

C'est un produit particulièrement sollicité durant l'été, mais il peut s'avérer dangereux. A ce titre, Decathlon a décidé de retirer de son marché suisse et français, le «hamac bébé», cette bouée produite par la marque Nabaiji. Selon BFM TV, premier à avoir relayé la nouvelle vendredi 7 juillet, trois modèles sont pointés: «8752138», «8752139» ainsi que «8752140».

«La sécurité des clients est au cœur des préoccupations de Decathlon. Dans le cadre de nos démarches qualité et sécurité, nous avons décidé de procéder au rappel de ce produit» Decathlon watson

Les bouées hamac bébé référencées «8752138», «8752139» ainsi que «8752140» doivent être ramenées dans les magasins suisses et français Decathlon. decathlon

Les clients ayant acheté l'une de ces trois bouées entre le 1er février et le 23 juin dernier sont ainsi invités à ne plus les utiliser. Il leur est demandé de les ramener dans le magasin Decathlon le plus proche de chez eux. «L'achat leur sera alors remboursé», est-il indiqué dans le communiqué du groupe.

Cet article pourrait vous intéresser: Les supermarchés suisses ont une astuce pour nous faire dépenser plus de Christoph Krummenacher

Risque de noyade

«En cas de retournement, il y a un risque de noyade, car l’enfant est attaché à la bouée et se retrouve la tête sous l’eau sans possibilité de se retourner seul» Decathlon

Ces bouées comportent en effet un danger de retournement, lequel pourrait conduire les jeunes utilisateurs à se noyer, explique Decathlon. Bien que l'issue puisse toujours être évitée grâce à la surveillance des parents et «qu'à ce stade, il n'y a pas eu de noyade», Decathlon Suisse clame ne vouloir prendre aucun risque.

Tous les clients concernés ont été contactés par e-mail. L'enseigne de sport et de loisirs affirme que le rappel produit a également été affiché à l'entrée des magasins ainsi que sur le site internet decathlon.ch. Et de souligner que le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) a, dans le même temps, été informé. (mndl)