L'élection ratée de Christine Brunner

Conseillère nationale genevoise, syndicaliste et féministe, la socialiste Christiane Brunner est candidate à l'élection au Conseil fédéral, en 1993. Soutenue par le Parti socialiste, il y a un coup de théâtre d'ampleur: elle n'est pas plébiscitée par les partis de droite du Parlement qui refusent de suivre le ticket PS et lui préfèrent un homme, le Neuchâtelois Francis Matthey.

La crise est d'ampleur: sous pression, Matthey refuse et une autre élection a lieu, entre Christine Brunner et Ruth Dreifuss. C'est cette dernière qui deviendra conseillère fédérale, au grand dam des socialistes romands.